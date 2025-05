„Nemůžu tomu uvěřit. Musím Ronniemu poděkovat, protože mi dřív hodně pomohl. Je to můj idol. Publikum ho tady často tlačí a on si to zaslouží. Je to legenda,“ vysekl svému soupeři poklonu Čao Sin-tchung, jenž se loni vrátil po dvacetiměsíčním distanci za ovlivňování zápasů. Postupem do finále napodobil krajana Ting Ťün-chueje, jenž v roce 2016 podlehl v rozhodujícím duelu Marku Selbymu.

Čao Sin-tchung po semifinále MS ve snookeru.

Klíčem k semifinále byla páteční dopolední fáze, v níž osmadvacetiletý Číňan vyhrál všech osm framů a odskočil do téměř nedostižného vedení 12:4. „Čao si vítězství zasloužil. Hraje skvěle celý turnaj a byl mnohem lepší než já. Všechna čest,“ řekl O’Sullivan, jenž se mohl v historické tabulce odpoutal od jiného sedminásobného šampiona Stephena Hendryho a stát se samostatným rekordmanem v moderní éře.

Stav druhého semifinále mezi bývalými mistry světa Juddem Trumpem a Markem Williamsem je vyrovnaný 8:8.