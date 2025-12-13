Domácí euforie! Florbalistky po gólu kapitánky poprvé postoupily do finále MS

Češky, které na MS porazily Finsko až na čtrnáctý pokus, se v neděli utkají ve finále od 16:00 s vítězkami souboje mezi Švédskem a Švýcarskem.
Duel v Ostravar Aréně vidělo 5934 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva v historii MS po finále mezi Finskem a Švédskem z roku 2015 v Tampere (6517). Na turnaj dosud zavítalo 47 942 diváků, což už překonalo dosavadní maximum 44 513 fanoušků na MS v Neuchatelu v roce 2019.
Čestné buly vhodila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Příleská v úvodu vyrazila střelu Oony Kauppiové, na druhé straně v 7. minutě minula branku Šárka Staňková, která se dostala před Miiu Maaranenovou. Finská brankářka si poradila i se střelou Kubečkové. Ve 14. minutě pomohla Seveřankám pravá tyč po střele Venduly Beránkové. Před první pauzou se ještě natlačila před Maaranenovou Karolína Klubalová.
V úvodu druhé části Příleská vystihla blafák Suvi Hämäläinenové. Ve 30. minutě po přihrávce Michaely Mechlové trefila Barbora Husková před odkrytou brankou levou tyč. V čase 37:27 zahrála před šancí Huskové rukou Daniela Westerlundová a švédští sudí Jörgen Andersson a Kevin Cardell nařídili trestné střílení. Kubečková ale na Maaranenovou nevyzrála.
V úvodu třetí třetiny po přihrávce Anny Brucháčkové přestřelila Klubalová. Ve 49. minutě neuspěla s bekhendovým zakončením Veera Kauppiová. V závěru základní hrací doby si Maaranenová poradila se střelou Denisy Ratajové a neprůstřelnost držela i Příleská. V 59. minutě se po akci Staňkové trefila z levé strany k protější tyči Kubečková, která ale duel kvůli zranění nohy nedohrála. Češky odolaly při power play soupeře a mohly slavit historický úspěch.
Mistrovství světa florbalistek v Ostravě
Semifinále
19:00 Švédsko - Švýcarsko.
O 5.- 8. místo