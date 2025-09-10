Česko bude hostit MS ve florbale 2028. Chceme čtvrt milionu diváků, cílí svaz

V roce 1998 se konalo MS v Praze a Brně, o deset let později opět v hlavním městě a Ostravě a v roce 2018 v Praze. „Věřím, že ve spolupráci s Českým florbalem se nám podaří zorganizovat událost světových parametrů, která bude zároveň dalším výrazným motorem pro mezinárodní rozvoj (florbalu),“ řekl prezident IFF Filip Šuman.
„Mám velkou radost z toho, že osmičky budou i nadále patřit Česku a že po deseti letech u nás opět přivítáme mužský šampionát,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák. „Aktuálně víme pouze to, že se mistrovství světa bude konat v roce 2028 v Česku. V současnosti jednáme o dvou halách – pražské O2 areně a brzy dostavěné nové hale v Brně, které odpovídají našim nárokům na pořádání takto významné mezinárodní akce a kopírují ambice florbalu atakovat návštěvy přes deset tisíc diváků.“
Šampionát v roce 2018 vytvořil divácký rekord 181 571 diváků. „Chceme uspořádat nejlepší a největší florbalovou akci v historii, pokořit hranici čtvrt milionu diváků a ukázat, že se florbal může měřit s těmi největšími sportovními událostmi u nás. Mimo fotbal a hokej není moc jiných sportů, které by tak jako my dokázaly opakovaně přilákat do hal více než desetitisícové návštěvy,“ uvedl Novák.
„Zvyšující se zájem o velké florbalové akce u nás potvrzuje třeba návštěvnost na superfinále, která v posledních letech skokově narostla a dává nám tak právo stavět si hned na začátku laťku hodně vysoko. Mužský šampionát v roce 2028 navíc naváže na projekty spojené s mistrovstvím světa žen, jejichž cílem je rozsportovat Česko a podpořit nábory do oddílů,“ doplnil Novák s poukazem na šampionát žen, který se bude konat od 6. do 14. prosince v Brně a Ostravě.
Na druhé domácí MS se těší i třiadvacetiletý ofenzivní lídr národního týmu Filip Langer. „Domácí mistrovství světa je to nejvíc, co můžete ve florbale zažít. Měl jsem to štěstí a privilegium už na jednom hrát a vím, jak vzácný moment to je,“ uvedl. Současný hráč švédského mistra Storvrety byl v roce 2018 tehdy v 16 letech nemladším českým reprezentantem v historii šampionátu. V současnosti je se 132 body za 64 branek a 68 asistencí z 89 zápasů třetím nejproduktivnějším hráčem národního týmu.