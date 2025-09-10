Česko bude hostit MS ve florbale 2028. Chceme čtvrt milionu diváků, cílí svaz

Autor: ,
  13:05
Mistrovství světa florbalistů v roce 2028 bude hostit Česká republika. Do tuzemska se šampionát mužů vrátí po deseti letech a v Česku se bude konat počtvrté v historii. O místu konání se teprve bude rozhodovat. V úvahu přicházejí Brno a Praha. Kandidaturu schválila Mezinárodní florbalová federace (IFF) a Český florbal o tom informoval na středeční tiskové konferenci v Praze.

Čeští florbalisté se radují z bronzové medaile na mistroství světa. | foto: AP

V roce 1998 se konalo MS v Praze a Brně, o deset let později opět v hlavním městě a Ostravě a v roce 2018 v Praze. „Věřím, že ve spolupráci s Českým florbalem se nám podaří zorganizovat událost světových parametrů, která bude zároveň dalším výrazným motorem pro mezinárodní rozvoj (florbalu),“ řekl prezident IFF Filip Šuman.

„Mám velkou radost z toho, že osmičky budou i nadále patřit Česku a že po deseti letech u nás opět přivítáme mužský šampionát,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák. „Aktuálně víme pouze to, že se mistrovství světa bude konat v roce 2028 v Česku. V současnosti jednáme o dvou halách – pražské O2 areně a brzy dostavěné nové hale v Brně, které odpovídají našim nárokům na pořádání takto významné mezinárodní akce a kopírují ambice florbalu atakovat návštěvy přes deset tisíc diváků.“

Zažil výhru 36:0, učí se švédsky. K olympiádě máme daleko, říká florbalista

Šampionát v roce 2018 vytvořil divácký rekord 181 571 diváků. „Chceme uspořádat nejlepší a největší florbalovou akci v historii, pokořit hranici čtvrt milionu diváků a ukázat, že se florbal může měřit s těmi největšími sportovními událostmi u nás. Mimo fotbal a hokej není moc jiných sportů, které by tak jako my dokázaly opakovaně přilákat do hal více než desetitisícové návštěvy,“ uvedl Novák.

„Zvyšující se zájem o velké florbalové akce u nás potvrzuje třeba návštěvnost na superfinále, která v posledních letech skokově narostla a dává nám tak právo stavět si hned na začátku laťku hodně vysoko. Mužský šampionát v roce 2028 navíc naváže na projekty spojené s mistrovstvím světa žen, jejichž cílem je rozsportovat Česko a podpořit nábory do oddílů,“ doplnil Novák s poukazem na šampionát žen, který se bude konat od 6. do 14. prosince v Brně a Ostravě.

Na druhé domácí MS se těší i třiadvacetiletý ofenzivní lídr národního týmu Filip Langer. „Domácí mistrovství světa je to nejvíc, co můžete ve florbale zažít. Měl jsem to štěstí a privilegium už na jednom hrát a vím, jak vzácný moment to je,“ uvedl. Současný hráč švédského mistra Storvrety byl v roce 2018 tehdy v 16 letech nemladším českým reprezentantem v historii šampionátu. V současnosti je se 132 body za 64 branek a 68 asistencí z 89 zápasů třetím nejproduktivnějším hráčem národního týmu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Díaz Acosta vs. BartoňTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Díaz Acosta vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 6:3, 0:0
  • 1.39
  • -
  • 2.94
Kopřiva vs. Dedura-PalomeroTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Kopřiva vs. Dedura-Palomero //www.idnes.cz/sport
10. 9. 15:00
  • 1.25
  • -
  • 3.50
Šalková vs. JamrichováTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Šalková vs. Jamrichová //www.idnes.cz/sport
10. 9. 15:30
  • 1.35
  • -
  • 2.87
Zlín B vs. Frýdek-MístekFotbal - 17. kolo - 10. 9. 2025:Zlín B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
10. 9. 16:00
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Léčba Tuchelem. Anglie se zvedá, konečně i baví. Na takovou laťku cílíme, hlásí kouč

Jejich první velká zkouška. Nejtěžší utkání kvalifikační skupiny. A angličtí fotbalisté obstáli vskutku na výbornou. Srbsko deklasovali na jeho hřišti 5:0 a potvrdili, že léčba trenérem Thomasem...

10. září 2025  14:14

Pauza přes dva týdny. FIFA modernizuje kalendář a slučuje reprezentační podzim

Reprezentační kalendář čeká od další sezony změna. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že od příštího roku budou na podzim nově pouze dva místo dosavadních tří termínů. Zářijové a říjnové...

10. září 2025  14:04

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...

10. září 2025

Změna po škrcení sudího: i mládež se bude natáčet. Padly už tresty za bitku diváků

Případ trenéra Jirkova, který podle zápisu o utkání škrtil začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu, už má první důsledek. Ústecký krajský fotbalový svaz (ÚKFS) prostřednictvím svého výkonného výboru...

10. září 2025  13:46

Vuelta ONLINE: Další brutální stěna, balík čeká horský dojezd. A snad i boj mezi lídry

Sledujeme online

Šance bojovat o lepší celkové umístění ubývají, Vuelta ve středu nabízí předposlední horský dojezd v programu. Konkrétně na vrchol El Morredero v severozápadním Španělsku. Do itineráře cyklistického...

10. září 2025  13:35

Začíná nová éra pardubického fotbalu. Můžeme hrát ve skupině o titul, říká Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel šel po uzavření přestupového okna spát hodně pozdě. Poslední transfer zaregistroval jen pár minut před půlnocí a v krvi mu ještě dlouho potom zůstával...

10. září 2025  13:30

Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Jsou hráči, kteří střídají kluby téměř každé léto. Ať už kvůli lepšímu výdělku nebo třeba za vidinou větší šance na úspěch. Existují ovšem i tací hokejisté, co oddají celou svou kariéru jednomu týmu....

10. září 2025  13:16

Česko bude hostit MS ve florbale 2028. Chceme čtvrt milionu diváků, cílí svaz

Mistrovství světa florbalistů v roce 2028 bude hostit Česká republika. Do tuzemska se šampionát mužů vrátí po deseti letech a v Česku se bude konat počtvrté v historii. O místu konání se teprve bude...

10. září 2025  13:05

Jako Baroš či Čech. I Motl má svůj song. Dojalo mě to, přiznává házenkář

Kapela Kryštof složila píseň o fotbalovém útočníkovi Milanovi Barošovi, Tři sestry o oštěpařské fenoménce Barboře Špotákové, fanoušek Chelsea Chris Cohen o brankáři Petru Čechovi. A teď se do klubu...

10. září 2025

Brenda Fruhvirtová se po půl roce vrátila drtivou výhrou. Přiznala boj s depresemi

Poprvé od března nastoupila tenistka Brenda Fruhvirtová k soutěžnímu utkání a návrat na kurty jí vyšel skvěle. Osmnáctiletá Češka v prvním kole turnaje nejnižší kategorie ITF W15 v italské Viserbě...

10. září 2025  12:33

Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

Premium

Po ledě klouzal s hlavou svěšenou. Z tribun k němu doléhal potlesk. Sice smutný, ale také plný díků za to, že v boji o extraligový titul nechal všechno. Po návratu do Pardubic si může Lukáš Radil...

10. září 2025

Zemřela Bohumila Řešátková, s Čáslavskou vybojovala olympijskou medaili

Ve věku 78 let zemřela stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková, která se pod dívčím jménem Řimnáčová podílela i na zlatu družstva na mistrovství světa 1966 v...

10. září 2025  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.