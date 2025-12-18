Senzace na šipkařském MS. Keňský veterinář vyřadil nasazenou osmnáctku

  18:52
Keňan David Munyua porazil 3:2 na sety nasazenou osmnáctku Mikea De Deckera a postaral se o dosud největší překvapení mistrovství světa v šipkách. Třicetiletý kvalifikant a jediný africký zástupce na turnaji v londýnském Alexandra Palace přitom prohrával už 0:2, po velkém obratu ale postoupil do druhého kola.
David Munyua se raduje z postupu na šipkařském MS.

David Munyua se raduje z postupu na šipkařském MS. | foto: AP

David Munyua hodil double dvacet a zapsal senzační vítězství.
David Munyua se raduje z postupu na šipkařském MS.
Mike De Decker zaměřuje šipku, za ním prochází soupeř David Munyua.
Keňan David Munyua v londýnském Alexandra Palace zaměřuje terč.
De Decker byl v zápase jasným favoritem. Na loňského vítěze jednoho z majorů World Grand Prix vypsaly sázkové kanceláře kurz 1,03, na prvního Keňana v historii MS byl kurz až 13. Munyua dělal soupeři problémy od samého úvodu, přesto prohrával 0:2 a Belgičan ve třetím setu mohl duel ukončit, šipky na vítězství však nevyužil. Outsider, jehož hnalo vyprodané hlediště, se tak postupně vrátil do hry a dotáhl velký obrat.

Veterinář z Keni postoupil na šipkařské MS. Nemá však peníze a shání sponzora

„Neuvěřitelné, něco takového jsem vůbec nečekal. I když jsem prohrával, pořád jsem se snažil hrát svou hru. Je to velký moment pro sport v Keni i celé Africe. Když to dokážu já, tak se něco takového může povést i dalším,“ řekl překvapivý vítěz v rozhovoru přímo na pódiu.

Munyua má za postup do druhého kola jistotu 25 tisíc liber (700 tisíc korun). Amatérský šipkař, který se živí v Keni jako veterinář, před turnajem pro britská média uvedl, že poprvé v životě vycestoval mimo africký kontinent.

Překvapením byl už jeho postup na šampionát přes kvalifikaci. Na ní si poradil mimo jiné s nejlepšími hráči z Jihoafrické republiky, kde mají šipky z afrických zemí největší tradici.

Munyuu čeká v dalším duelu lepší ze souboje nenasazených hráčů Kevin Doets – Matthew Dennant. Oba čeští reprezentanti Karel Sedláček i Adam Gawlas nepřešli přes úvodní kolo.

Mistrovství světa se letos hraje poprvé v rozšířeném formátu se 128 hráči a o rekordní prize money, které je oproti minulému ročníku dvojnásobné. Z celkové dotace pěti milionů liber (138 milionů korun) dostane vítěz pětinu (27,7 milionu korun).

Senzace na šipkařském MS. Keňský veterinář vyřadil nasazenou osmnáctku

