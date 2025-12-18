De Decker byl v zápase jasným favoritem. Na loňského vítěze jednoho z majorů World Grand Prix vypsaly sázkové kanceláře kurz 1,03, na prvního Keňana v historii MS byl kurz až 13. Munyua dělal soupeři problémy od samého úvodu, přesto prohrával 0:2 a Belgičan ve třetím setu mohl duel ukončit, šipky na vítězství však nevyužil. Outsider, jehož hnalo vyprodané hlediště, se tak postupně vrátil do hry a dotáhl velký obrat.
Veterinář z Keni postoupil na šipkařské MS. Nemá však peníze a shání sponzora
„Neuvěřitelné, něco takového jsem vůbec nečekal. I když jsem prohrával, pořád jsem se snažil hrát svou hru. Je to velký moment pro sport v Keni i celé Africe. Když to dokážu já, tak se něco takového může povést i dalším,“ řekl překvapivý vítěz v rozhovoru přímo na pódiu.
Munyua má za postup do druhého kola jistotu 25 tisíc liber (700 tisíc korun). Amatérský šipkař, který se živí v Keni jako veterinář, před turnajem pro britská média uvedl, že poprvé v životě vycestoval mimo africký kontinent.
Překvapením byl už jeho postup na šampionát přes kvalifikaci. Na ní si poradil mimo jiné s nejlepšími hráči z Jihoafrické republiky, kde mají šipky z afrických zemí největší tradici.
Munyuu čeká v dalším duelu lepší ze souboje nenasazených hráčů Kevin Doets – Matthew Dennant. Oba čeští reprezentanti Karel Sedláček i Adam Gawlas nepřešli přes úvodní kolo.
Mistrovství světa se letos hraje poprvé v rozšířeném formátu se 128 hráči a o rekordní prize money, které je oproti minulému ročníku dvojnásobné. Z celkové dotace pěti milionů liber (138 milionů korun) dostane vítěz pětinu (27,7 milionu korun).