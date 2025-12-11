MS v šipkách 2026: program a Češi
- Šipkařské MS v Londýně 2026 má pořadové číslo 33, hraje se už od roku 1994.
- Atraktivní souboje poběží od 11. prosince až do 3. ledna v hale Alexandra Palace.
- Šampionát pořádá šipkařská organizace PDC.
- Titul letos obhajuje anglický zázrak Luke Littler, české barvy budou hájit Karel Sedláček a Adam Gawlas.
Program MS v šipkách 2026:
|Kolo / fáze
|Datum
|1. kolo (128 hráčů)
|Čtvrtek 11. prosince – středa 17. prosince 2025
|2. kolo
|Čtvrtek 18. prosince – úterý 23. prosince 2025
|3. kolo
|Pátek 27. prosince – neděle 29. prosince 2025
|Osmifinále
|Úterý 30. prosince – středa 31. prosince 2025
|Čtvrtfinále
|Čtvrtek 1. ledna 2026
|Semifinále
|Pátek 2. ledna 2026
|Finále
|Sobota 3. ledna 2026
Kompletní los a výsledky najdete na oficiálních stránkách PDC.tv.
Zápasy českých šipkařů v 1. kole MS:
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledky
|13.12.2025
|21:10
|W. Nijman – K. Sedláček
|16.12.2025
|22:10
|G. Price – A. Gawlas
Karel Sedláček čelí nizozemskému Wesselu Nijmanovi, Adam Gawlas má extra těžký los, nastoupí proti velšskému top hráči Gerwynu Pricovi. Sedláček má kurz na výhru okolo 3,2 což jistou šanci skýtá, úspěchu Gawlase bookmakeři Tipsportu nevěří ani trochu a ohodnotili ho kurzem 16.
Formát MS v šipkách:
- Mistrovství světa se hraje vyřazovacím způsobem, pavouk je stejný jako u tenisových turnajů.
- Do prvního kola zasáhne všech 128 účastníků.
- Podle fáze turnaje se liší, na kolik vítězných setů se hraje.
|Kolo
|Počet vítězných setů
|1. a 2. kolo
|Na 3 vítězné sety
|3. a 4. kolo
|Na 4 vítězné sety
|Čtvrtfinále
|Na 5 vítězných setů
|Semifinále
|Na 6 vítězných setů
|Finále
|Na 7 vítězných setů
Kde sledovat MS v šipkách 2026
Fanoušci mohou celý turnaj sledovat na stanici Nova Sport 2 nebo na webových stránkách sázkových kanceláří. Přenosy poběží také na placené internetové televizi organizátora – PDC TV.
Stanici Nova Sport 2 najdete v nabídce těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Vstupenky na mistrovství světa v šipkách 2026
Světové šampionáty v šipkách jsou pověstné originální a velmi živou atmosférou. Pokud ji chcete zažít, můžete si zakoupit vstupenky a vyrazit směr Londýn. Dokonce to ani nezruinuje váš rozpočet. Ceny lístku na první fáze turnaje se pohybují v rozmezí od 40 do 50 liber.
Kompletní Informace o lístcích najdete na oficiálním webu MS..
Výsledky předchozích MS v šipkách
|MS 2025
|Finále: Luke Littler - Michael van Gerwen 7:3
|MS 2024
|Finále: Luke Humphries - Luke Littler 7:4
|MS 2023
|Finále: Michael Smith - Michael van Gerwen 7:4
|MS 2022
|Finále: Peter Wright - Michael Smith 7:5
|MS 2021
|Finále: Gerwyn Price - Gary Anderson 7:3
|MS 2020
|Finále: Peter Wright - Michael van Gerwen 7:3
|MS 2019
|Finále: Michael van Gerwen - Michael Smith 7:3
|MS 2018
|Finále: Rob Cross - Phil Taylor 7:2
|MS 2017
|Finále: Michael van Gerwen - Gary Anderson 7:3
|MS 2016
|Finále: Gary Anderson - Adrian Lewis 7:5
|MS 2015
|Finále: Gary Anderson - Phil Taylor 7:6
Favorité MS podle sázkových kurzů? Luke a Luke
Dva největší favorité jsou jasní. Obhájce Luke Littler a jeho v současnosti největší sok Luke Humphries. Oba anglické borce požene domácí prostředí.
|
Střídání na šipkařském trůnu. Jedničkou je Littler, rival ale hlásí: Oba jsme odskočení!
|Hráč
|Kurz na výhru
|Littler Luke
|1.90
|Humphries Luke
|5.00
|van Veen Gian
|13.00
|Price Gerwyn
|15.00
|Rock Josh
|15.00
|Van Gerwen Michael
|20.00
|Aspinall Nathan
|33.00
|Bunting Stephen
|40.00
|Noppert Danny
|45.00
|Anderson Gary
|50.00
V tabulce je deset největších favoritů, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.