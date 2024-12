Wright šokoval na šipkařském MS, vyřadil obhájce titulu Humphriese

„Luke mi dneska dal spoustu šancí, nehrál tak, jak umí,“ konstatoval čtyřiapadesátiletý Wright, který ovládl MS v letech 2020 a 2022. „Celý rok hledám formu a je to nepříjemné, protože vím, že to pořád umím. Jsem dvojnásobný mistr světa a chci to vyhrát potřetí. Ještě nejsem tak starý a člověk potřebuje hrát (dobře) jen tři týdny v roce. Tyhle tři týdny jsou jediné, na čem záleží,“ dodal Wright.

Humphries uznal, že soupeř byl lepší. „Byl suverénní a zasloužil si vyhrát. Já neměl špičkovou formu, ale nehrál jsem vyloženě špatně. Vím, že když budu tenhle sport dělat ještě dvacet let, pokaždé nevyhraju,“ řekl sesazený šampion.

Ve čtvrtfinále, které je na programu na Nový rok, je už i Velšan Gerwyn Price, šampion z roku 2021. Dnes o postup zabojují mimo jiné trojnásobný šampion Michael van Gerven z Nizozemska či sedmnáctiletý Angličan Luke Little, senzační finalista z posledního ročníku.