Nechtěl žít v Rusku, odsoudil i válku. Teď Semirunnij zářil na MS, už jako „Władek“

„Ale třeba norští závodníci a trenéři si mě ještě pamatují z juniorských závodů,“ vyprávěl Semirunnij pro Przeglad Sportowy.

Přitom nebýt polských apelů a přímluvy Mezinárodní bruslařské unie (ISU) na ostrá klání by dvaadvacetiletý rychlobruslař čekal až do letošního podzimu.

Avšak i s tím byl Semirunnij srozuměn, když se krátce po juniorském světovém šampionátu v roce 2022 začal poprvé zamýšlet nad svou budoucností.

Bronzovou medailí ze závodu na pět kilometrů se mohl chlubit sotva dva týdny, když jeho země brutálně zaútočila na Ukrajinu a záhy se dostala v řadě sportovních odvětví do mezinárodní izolace.

„Nechtěl jsem dále žít v Rusku. A tak jsem se spojil s Holanďany, Kazachstánci a Poláky, u kterých mi dávalo pokračování největší smysl,“ popisoval pro TVP Sport. „Věděl jsem, že si kupuju jednostrannou jízdenku. Naštěstí mám spoustu dobrých přátel, kteří mi pomohli se vším se vyrovnat.“

Polský reprezentant Vladimir Semirunnij během závodu na pět kilometrů na MS v Hamaru.

K polské reprezentaci se připojil jako sparing partner v září 2023, zabydlel se v Tomaszówě Mazowieckém, kde se jezdívají také závody rychlobruslařského Světového poháru, dřel na trénincích a piloval nový jazyk, v němž na počátku tápal.

„Ale měl jsem štěstí. Trenér mluvil rusky, další členové týmu anglicky. Trochu jsem se musel do učení nutit a ještě na jaře jsem se na sebe zlobil, že toho stále vím tak málo. Teď jsem se do toho pustil víc a myslím, že už to není tak hrozné,“ pochvaloval si.

Teď už zvládne v konverzacích střídat jazyky tři. „Ale problémy s tím ještě mívám,“ přiznal v rozhovoru pro Przeglad Sportowy a zavtipkoval: „Když je potřeba, vždycky něco povím, jen to pak asi musí pouštět s titulky.“

S humorem nyní vzpomíná i na první trénink v Polsku, kouč Pawel Abratkiewicz ho novým parťákům představoval: „To je Vladimir, Vova. Bohužel takové jméno se u nás nenosí. Můžeme ti říkat Wladek?“

Semirunnij souhlasil, i proto ho už v polském týmu nikdo neoslovuje jinak.

Kromě nervózního seznamování musel projít také přísnějším administrativním procesem.

„Samozřejmě jsme si uvědomovali, že s ohledem na jeho ruský původ se pro nás (v současné situaci) jedná o citlivé téma,“ komentoval Konrad Niedžwiedzki, sportovní ředitel Polského rychlobruslařského svazu.

Proto od Semirunnije požadovali písemné odsouzení ruské agrese na Ukrajině i dokumenty, které vylučovaly spolupráci s armádou i ruskými sponzory.

A od loňského prosince, kdy mu skončil trest zkrácený na 14 měsíců, už zase mívá příjemnější sportovní starosti. Na polském šampionátu oslnil, národní rekord nepřepsal jen proto, že dál čeká na vyřízení občanství.

Polský reprezentant Vladimir Semirunnij s bronzovou medailí ze závodu na pět kilometrů na MS v Hamaru.

Na mezinárodní scéně Světových pohárů se nejdříve ukazoval v divizi B v Calgary, Milwaukee i domácím Tomaszówě Mazowieckém.

Mezi nejlepšími poprvé startoval v Heerenveenu a hned z toho bylo zajímavé čtvrté místo na pěti kilometrech, které na světovém šampionátu v Hamaru ještě vylepšil a slavil bronz. Na deseti kilometrech dokonce překvapil stříbrem.

„Od okamžiku, kdy jsem do Polska dorazil, jsem myslel jen na to, abych patřil mezi elitu,“ komentoval.

Načež se okamžitě zařadil na seznam polských medailových nadějí pro olympijské hry v Cortině a Miláně.

„Což je samozřejmě super!“ reagoval Semirunnij, jehož velkým vzorem je Nizozemec Sven Kramer, čtyřnásobný vítěz zpod pěti kruhů.