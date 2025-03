Fantastická Sáblíková! Má světové stříbro a jen 18 setin ji dělilo od zlata

Za cílem své rozjížďky se smála, nevěřícně kroutila hlavou.

Cože? Tak rychlá že jsem byla? Po tolika zdravotních problémech, které jsem v posledních týdnech zase řešila?

Jako by nechtěla uvěřit.

Ale bylo to skutečné.

A o dvanáct minut později, když byly odjety všechny rozjížďky závodu na 3000 metrů, byla skutečná i její medaile.

„Medaile by byla zázrak,“ tvrdila před sezonou. A teď ji má, dokonce stříbrnou. Navíc nechybělo mnoho a byla by úplně nejcennější.

Jen 18 setin zaostala Sáblíková za vítěznou Joy Beuneovou z Nizozemska. Bronz slaví další nizozemská rychlobruslařka Metel Conijnová.

Pod stupni vítězů naopak zůstala domácí superfavoritka Ragne Wiklundová.

Nizozemská rychlobruslařka Joy Beuneová se raduje ze světového zlata z trati 3000 metrů, tleskají jí stříbrná Češka Martina Sáblíková (vlevo) a bronzová krajanka Merel Conijinová.

Česká reprezentantka tak navázala na dva bronzy z 3000 metrů z let 2023 a 2024. V minulosti tuto trať dvakrát na světovém šampionátu i ovládla a má z ní také olympijské zlato z Vancouveru 2010.

Los jí přihrál do osmé rozjížďky skvělou soupeřku, o čtrnáct let mladší Merele Conijnovou, startující na svém premiérovém mistrovství světa na jednotlivých tratích, čtvrtou ženu konečného pořadí Světového poháru na dlouhých tratích.

Od mety 1000 metrů se však Sáblíková držela ve vedení, přičemž jezdila kola výrazně pod 32 sekund. Na 1800 metrech měla k dobru na soupeřku 82 setin a zároveň porážela průběžně vedoucí Kanaďanku Malteisovou.

Postupně její náskok narostl na vteřinu. A ještě i předposledním kolem zvládla proletět za 31,39.

Ani závěrečný nápor Conijnové ji neohrozil.

V následujícím páru se před Sáblíkovou dostala o osmnáct setin Beuneová, naopak celková vítězka Světového poháru a domácí hvězda Ragne Wiklundová ji porazit nedokázala.

A daleko za Češkou zůstaly v poslední rozjížďce i Italka Lollobrigidaová a Kanaďanka Weidemannová.

Medaile byla orazítkována.

A nebyla jediným důvodem k velké české radosti.

Nikola Zdráhalová na tříkilometrové trati na MS v Hamaru

Výborně zvládla svůj návrat na mistrovství světa po čtyřleté odmlce Nikola Zdráhalová. Ve čtvrté rozjížďce si jasně poradila s Číňankou Ahenaer Adakeovou, a časem 4:05,09 si řekla o umístění v top 10.

Desáté místo je jejím nejlepším umístěním v životě na mistrovství světa. Dosavadním maximem Zdráhalové bylo 11. pozice z hromadného závodu hned při jejím debutu v roce 2015. Na klasických distancích skončila nejlépe třikrát čtrnáctá.

Zároveň to bylo teprve podruhé, co se na tříkilometrové trati probojovala Zdráhalová na vrcholném světovém fóru do první světové desítky. Poprvé to dokázala v únoru při předposledním kole Světového poháru v Tomaszowě, kde skončila osmá.