Perušič se Schweinerem zahájili obhajobu zlata z MS drtivou výhrou nad Tožany

Úřadující šampioni z Mexika vstoupili do zápasu s outsiderem skupiny H málo vídanou desetibodovou šňůrou a s výjimkou začátku druhého setu celý zápas zcela dominovali. Schweiner zaznamenal osm bodových bloků.
Štochlová se Svozilovou si v úvodní sadě brzy vypracovaly náskok a bez problémů jej udržely. Zkraje druhé prohrávaly, ale rychle vyrovnaly a od stavu 10:10 povolily domácím soupeřkám jediný bod. K výhře si pomohly sedmi esy a pěti bloky.
|
Top týmy nám trochu utekly, ví Perušič a Schweiner před obhajobou titulu z MS
V neděli se české jedničky utkají o první místo ve skupině s brazilskými olympijskými vítězkami a obhájkyněmi stříbra Dudou a Anou Patrícií, proti nimž v srpnu v Hamburku neproměnily dva mečboly a nakonec těsně prohrály v tie-breaku. Perušiče se Schweinerem čekají Američané Miles Partain a Andy Benesh. Hrát budou i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, jež se utkají s Nizozemkami Emi van Drielovou s Wies Bekhuisovou.
Do play off postoupí vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst. Dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa.
Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie):
Muži:
Ženy: