Seemanová na MS prošla jako devátá do semifinále stovky, uspěli i další Češi

Nejlepší česká plavkyně Seemanová na kratší ze svých dvou disciplín výkonem 53,94 sekundy zaostala o 44 setin za svým českým rekordem. K devátému místu v rozplavbách se propracovala rychlejší druhou padesátkou. „Vím, že mám druhou půlku rychlejší. Rozjížděla jsem to pomaleji, protože jsem se nemohla rozjet. Chtěla jsem jít pod 54, takže jsem ráda,“ řekla Radiožurnálu Sport.

Druhou českou reprezentantku v této disciplíně Janíčkovou udržel čas 54,38 na poslední postupové 16. příčce o setinu před Britkou Freyou Andersonovou. Dlouho nevěřila, že by to mohlo stačit. „Byly to nervy. Tipovala jsem nějaké osmnácté místo, ale pak trošku štěstí, že nenastoupily některé závodnice,“ oddechla si. Na startu se neobjevila mimo jiné Američanka Gretchen Walshová, mistryně světa na 100 metrů motýlek. Nejrychlejší čas rozplaveb předvedla vítězka dvoustovky Australanka Mollie O’Callaghanová.

Znakař Čejka na dvoustovce zaostal jen o třináct setin za svým českým rekordem z roku 2021 a časem 1:56,79 se kvalifikoval jako jedenáctý. „Rozhodně to bylo náročné, dvoustovka není nikdy lehká. Já jsem s tím takhle spokojený. Bolelo to, ale myslím, si, že v semifinále to zvládnu zaplavat ještě rychleji. Trénujeme na to, abych to byl schopen zaplavat víc než jednou,“ řekl Čejka, který stejně jako Seemanová trénuje ve skupině Tma Rushtona.

Mistryně Evropy z loňského roku Horská byla na prsařské dvoustovce daleko od svého českého rekordu, ale čas 2:26,29 jí stačil na postup ze 13. místa. „Jelo mi to. Byla jsem překvapená, že jsem plavala takhle pomalu. Pocitově jsme měla fakt pocit, že jedu rychle,“ popisovala.

Problém měla až v poslední padesátce, protože jí na konci předchozího bazénu nevyšla obrátka. „Strašně dlouho jsme splývala, strašně jsem se přidusila a strašně jsem se tam zalila. Na odpoledne musím vychytat, aby se to nestalo,“ řekla.

Finálový blok se čtyřmi českými plavci v semifinále začne ve 13:00 SELČ.