Čtvrté individuální zlato McIntoshové, na MS opět dominoval i Marchand

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Singapuru: Bazénové plavání Finále

Muži:

1500 m v. zp.: 1. Džavádí (Tun.) 14:34,41, 2. Schwarz (Něm.) 14:35,69, 3. Finke (USA) 14:36,60, 4. Short (Austr.) 14:43,08, 5. Wellbrock (Něm.) 14:44,29, 6. Tuncelli (Tur.) 14:52,44

50 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 23,68, 2. Coetze (JAR) a Samusenko (Rus.) oba 24,17, 4. Masiuk (Pol.) 24,51, 5. McCarty (USA) 24,58, 6. Christu (Řec.) 24,59

400 m pol. záv.: 1. Marchand (Fr.) 4:04,73, 2. Macušita (Jap.) 4:08,32, 3. Borodin (Rus.) 4:09,16, 4. Nišikawa (Jap.) 4:10,21, 5. Stupin (Rus.) 4:12,46, 6. Zombori (Maď.) 4:12,51

4x100 m pol. záv.: 1. Rusko (Lifincev, Prigoda, Minakov, Korněv) 3:26,93 - evropský rekord, 2. Francie (Ndoye-Brouard, Marchand, Grousset, Le Goff) 3:27,96, 3. USA (Janton, Matheny, Rose, Alexy) 3:28,62, 4. Itálie 3:28,72, 5. Kanada 3:29,75, 6. Británie 3:30,63 Ženy:

50 m v. zp.: 1. Harrisová (Austr.) 24,02, 2. Wu Čching-feng 24,26, 3. Čcheng Jü-ťie (obě Čína) 24,28, 4. G. Walshová (USA) 24,40, 5. Van Wijková (Niz.) 24,47, 6. Huskeová (USA) 24,50

50 m prsa: 1. Meilutyteová (Lit.) 29,55, 2. Tchang Čchien-tching (Čína) 30,03, 3. Pilatová 30,14, 4. Bottazzová (obě It.) 30,21, 5. Kingová (USA) 30,25, 6. Jefimovová (Est.) 30,29

400 m pol. záv.: 1. McIntoshová (Kan.) 4:25,78, 2. Forresterová (Austr.) a Naritová (Jap.) obě 4:33,26, 4. Jü C’-ti (Čína) 4:33,76, 5. Weyantová 4:34,01, 6. Grimesová (obě USA) 4:36,52

4x100 m pol. záv.: 1. USA (Smithová, Douglassová, G. Walshová, Huskeová) 3:49,34 - světový rekord, 2. Austrálie (McKeownová, Ramsayová, Perkinsová, O’Callaghanová) 3:52,67, 3. Čína (Pcheng Sü-wej, Tchang Čchien-tching, Čang Jü-fej, Čcheng Jü-ťie) 3:54,77, 4. Rusko 3:55,17, 5. Kanada 3:55,63, 6. Německo 3:56,02 Rozplavby s českou účastí

Muži:

400 m pol. záv.: 1. Macušita (Jap.) 4:10,39, ...23. Bursa (ČR) 4:22,28 - nepostoupil do finále Skoky do vody

10 m věž muži: 1. Rousseau (Austr.) 534,80, 2. Sereda (Ukr.) 515,20, 3. Willars Valdez (Mex.) 511,95