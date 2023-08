Handicapovaný plavec Petráček získal na MS bronzovou medaili

„Jsem hrozně spokojený. V nabité konkurenci, která tady je, je to velký úspěch. Už po Riu jsem říkal, že každá medaile po roce 2016 bude velkým úspěchem,“ uvedl v nahrávce pro média Petráček, jenž zaplaval čas 43,54. „Byl to krásný boj, užil jsem si to od začátku až do konce, akorát posledních pět až deset metrů mi ‚umřely‘ nohy,“ dodal český plavec.

Petráčkovi o jednu příčku unikla přímá kvalifikace na paralympijské hry do Paříže, kam postoupili jeho dva přemožitelé, jimiž byli zlatý Novozélanďan Cameron Leslie (42,67) a Mexičan Ángel Camacho (43,17). Český reprezentant bude mít šanci dostat se na paralympiádu ze světového žebříčku.

Na medaili útočil také David Kratochvíl, v závodě na 200 metrů polohový způsob byl nakonec čtvrtý 96 setin za bronzovou příčkou.