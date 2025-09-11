Konečná ve druhém kole. Horáčková na MS v lukostřelbě překvapivé zlato neobhájí

Horáčková, jež předloni nečekaně triumfovala na šampionátu v Berlíně, skončila v Kwandžu patnáctá v úterní kvalifikaci a v úvodním kole eliminace si hladce 6:0 poradila s Polkou Wioletou Myszorovou.
Proti Baránkové, bronzové medailistce z mistrovství Evropy z roku 2021, ale prohrála první dva sety a navzdory úspěchu ve třetím se jí výsledek už nepodařilo otočit. Slovenská lukostřelkyně vypadla hned v dalším kole.
Česká jednička při páté účasti na MS zaznamenala třetí nejlepší výsledek. Na předminulém šampionátu Horáčková prošla do třetího kola a skončila sedmnáctá, první dva šampionáty pro ni skončily v kvalifikaci.
V Koreji se sedmadvacetiletá reprezentantka postarala v soutěžích jednotlivců v olympijské disciplíně reflexní luk o jediné české dílčí vítězství. Richard Krejčí a Adam Li ve středu neuspěli hned v prvním kole, František Heřmánek a Jindřiška Vaněčková nepostoupili z kvalifikace.