Lezec Adam Ondra vypadl na mistrovství světa v semifinále obtížnosti. V Soulu obsadil 15. místo a ve své nejsilnější disciplíně zaznamenal nejhorší výsledek na světovém šampionátu v kariéře. Dostal se na čtyřicátý chyt, od finálové osmičky ho dělilo dalších šest.

Adam Ondra během finále ve sportovním lezení. (9. srpna 2024) | foto: Reuters

Dvaatřicetiletý Ondra se už v závodním lezení specializuje pouze na

obtížnost. V lezení na laně má od roku 2009 sedm světových medailí včetně tří titulů, ale na šampionátu v Soulu se neprosadil. Nedostal se ani do boje o medaile. Po osmém místě na minulém MS v roce 2023 v Bernu, kde chyboval ve finále, zaznamenal další výsledkový propad. „Patnácté místo na mistrovství světa není výsledek, ve který jsem doufal,“ uznal Ondra v nahrávce pro média.

Semifinálová cesta mu na první pohled přišla nepříjemná, obtížná hned od začátku. „Nasadil jsem své tempo a svůj styl, na který jsem zvyklý roky. To znamená, že se rozběhnu a bez nějakého zastavování to hrnu dál. V průběhu lezení se mi vlastně lezlo dobře, ani jsem se moc neunavoval,“ přiblížil.

Na stěně mu jednotlivé pasáže připadaly jednodušší, než očekával, takže ani neodpočíval, i když na to prostor byl. Problém přišel na hraně převisu. „Spojilo se možná to, že to bylo několik kroků, kdy mi nohy tolik neštymovaly. Nakonec jsem v mírné únavě držel dva takové bočospoďáky (boční a spodní úchop) a nedokázal jsem zvednout nohu nahoru, která se prostě zvednout musela. Takže jsem byl v podstatě ve slepé uličce,“ popsal okamžik, kdy se pustil.

Boj o finále tak prohrál. „Což bolí. Necítím, že jsem lezl úplně špatně, zároveň necítím, že jsem lezl úplně nejlépe. Teoreticky to možná na nějaký lepší výsledek bylo, ale zároveň je určitě psychicky těžké sledovat, jak strašně moc se ta špička posunula a zároveň rozšířila,“ uvedl Ondra, který patří k nejstarším závodníkům.

Mrzelo ho, že na MS podobně jako na nedávném SP v Koperu neprodal svou formu naplno. „Vždycky tam byla nějaká malinkatá chybička, která mi znemožnila zažít ten pravý boj v závodní cestě. A to je asi ten hlavní důvod, který mě motivuje ještě u závodů zůstat. To, když bojujete ze všech sil, máte nateklá předloktí a pořád lezete dál a zároveň vás tlačí dav diváků, tak to je zážitek, který bych ještě někdy chtěl zažít. Proto ještě motivace do dalších sezon určitě bude,“ poznamenal český reprezentant.

Uvědomuje si, že cesta k dalším úspěchům bude trnitá. „Pokud ještě chci urvávat na světových závodech nějaké výsledky, tak musím být připraven absolutně nejvíc, co to jde. A i tak nedostanu nikdy nic zadarmo, protože i vzhledem k nadcházející olympiádě za tři roky se asi úroveň bude ještě víc zvyšovat,“ dodal. V Los Angeles v roce 2028 budou lezci poprvé závodit samostatně ve všech třech disciplínách.

Žádný ze 24 závodníků semifinálovou cestu nezdolal. Nejlépe si vedl Francouz Sam Avezou s výsledkem 48+. Ve finále nebude chybět obhájce titulu Jakob Schubert z Rakouska, jenž postoupil ze třetí příčky. Naopak vítěz nedávného závodu SP v Koperu Sorato Anraku z Japonska byl v semifinále desátý a vypadl.

