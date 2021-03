Ščerbakovová vyhrála na MS souboj generací. Březinová si o místo pohoršila

Bylo to zvláštní vyvrcholení.

Ščerbakovová dokázala zvítězit bez zdařilého čtverného skoku. Pokus o čtverný lutz skončil v úvodu jízdy pádem, potom už se spokojila se zdařilými trojitými skoky. Snad i na pokyn trenérky Tutberidzeové.

Ta totiž moc dobře věděla, že ani v tu chvíli vedoucí Tuktamyševová nebyla bezchybná.

Nakonec vynaložené úsilí Ščerbakovové bohatě stačilo. Potvrdila vedení po krátkém programu, triumfovala s náskokem 12,71 bodu.

„Bojovala jsem o každý prvek. Nebyla to zcela vydařená jízda, nejsem s ní úplně spokojená, ale jsem zároveň strašně moc šťastná,“ svěřovala se nová šampionka. „Byl to boj od prvního prvku.“

ŠAMPIONKA. Ruská krasobruslařka Anna Ščerbakovová.

Obrovské medailové štěstí ovšem zažívala také stříbrná 24letá Tuktamyševová. Po šesti letech se dokázala vrátit na světový šampionát, navzdory mnohým potížím v předchozích letech - a má medaili!

Jako jediná ze startujících žen skočila trojitého axela, dokonce hned dvakrát. Pád trojitém flipu ji pak přibrzdil. Z její jízdy byla patrná nervozita z otevírající se šance. Přesto ji ustála a byla odměněna.

Na třetí příčku se probila z 12. místa (!) po krátkém programu nejlépe obodovanou volnou jízdou Alexandra Trusovová, která tak zkompletovala ruské stupně vítězů. A to přesto, že svěřenkyně Jevgenije Pljuščenka dvakrát upadla!

Svůj masivní útok chtěla Trusovová podpořit šesti plánovanými čtvernými skoky. Povedly se jen tři. Ale i s pády po čtverném salchowu a lutzu obdržela jednoznačně nejvyšší bodové ocenění za technickou hodnotu volné jízdy, díky čemuž vylétla o devět příček výš.

Naopak Japonka Rika Kihirová se po pádu z trojitého axelu odporoučela z 2. místa po krátkém programu až na sedmé.

Smutný den prožila i další Japonka, stříbrná a bronzová medailistka ze šampionátů v letech 2015 a 2018 Satoko Mijaharová. Pád a ubrané otáčku pro ni znamenaly další sestup pořadím až na konečné 19. místo.

Naopak pro Belgičanku Loenu Hendrickxovou je senzační 5. místo životním úspěchem.

Eliška Březinová po svém vystoupení při čekání na známky rozhodila rukama.

Ne, takhle si to nepředstavovala.

Což o to, vstup do jízdy zvládla parádně: trojitý flip, dvojitý axel v kombinaci s trojitým toeloopem a pak trojitý lutz. „Ta první část byla perfektní, takovou jsem snad ještě nezajela. Ale pak jsem asi trochu ztratila koncentraci,“ líčila.

Pád při trojitém rittbergeru byl zlomem. Následující trojité pokusy už měnila jen ve dvojité.

ZLOM. Eliška Březinová a její pád po trojitém rittbergeru.

„Ne že bych fyzicky nemohla, ale už jsem nechtěla udělat další pád. Říkala jsem si: Nesmím spadnout, musím za jakýchkoliv okolností stát na nohách. Možná i proto přišly ty proskočené dvojité skoky.“

Mezinárodní rozhodčí Kateřina Kamberská v přenosu ČT Sport podotkla: „Škoda toho zkratu, natrénováno evidentně měla. To ukázala i v krátkém programu.“

Navíc Březinové začala utíkat hudba, což vyústilo v bodovou srážku za překročený časový limit, poslední piruetu už dokroužila mimo povolený čas.

„Po pádu z rittbergera jsem už kroky začínala po hudbě. Mám program postavený přesně na sekundy a bohužel mi to nevyšlo. Zkusila jsem tedy po čase dotočit piruetu, aby z ní byly aspoň nějaké body, i za cenu srážky za překročený čas.“

Hlavní cíl, vybojovat jedno z 24 postupových míst na olympijské hry v Pekingu, však po postupu z krátkého programu a konečném 22. místě podle současných indicií splnila.

Přesto, že tím sama stále není jistá.

„Radši nechci nic zakřiknout, protože zatím nikdo přesně neví, jak to vlastně s těmi kvótami a olympiádou je. Novému postupovému pravidlu ISU málokdo z nás rozumí. Nechci napevno říkat, že to místo mám. Uvidíme, jak to s těmi kvótami doopravdy bude.“

Oficiální soupis vybojovaných kvót pro hry v Pekingu má ISU vydat až 11. dubna. Pro ty, kteří se mezi vyvolené nevejdou, bude poslední šancí dodatečná olympijská kvalifikace v září v Oberstdorfu, kde se mělo rozdělit posledních 6 míst pro muže i pro ženy, 3 místa pro sportovní dvojice a 4 pro taneční páry.

V současnosti se hojně diskutují dva výklady olympijských kritérií ISU. Podle prvního by pro postup ze Stockholmu do Pekingu stačilo v kategorii žen i 24. místo, tedy účast ve finále. Podle „horší“ varianty, která se objevila na některých amerických odborných webech, by naopak bylo posledním postupovým 21. místo.

„Tak si počkám, až všechno uvidím černé na bílém,“ říkala Březinová.