Taschlerovi i Mrázkovi postoupili v Praze do volných tanců, úvod MS ovládli favorité

Autor: ,
  15:43
Oba české páry se na mistrovství světa v krasobruslení v Praze dostaly do volných tanců. V pátečním rytmickém tanci si vedly vyrovnaně. Lepší byli tentokrát Kateřina a Daniel Mrázkovi, kteří jsou před posledními deseti páry průběžně třetí se známkou 76,74 bodu. Natálie a Filip Taschlerovi jsou hned ze nimi, získali o 39 setin méně.
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron během rytmických tanců.
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.
8 fotografií

Vedou olympijští vítězové Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron z Francie, kteří si osobní rekord v rytmickém tanci zlepšili na 92,74 bodu a pravděpodobně už nebudou z čela sesazeni.

Kátě leze moje zpívání na nervy, říká Mrázek. Čím ho sestra zaručeně rozčílí?

Čeští reprezentanti jeli bez výraznějších chyb. Juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi se výrazně zlepšili oproti olympiádě, kde dostali jen lehce přes 72 bodů. Zaostali jen zhruba o půl bodu za svým osobním rekordem. Taschlerovi téměř o bod zaostali za svou známkou z lednového mistrovství Evropy, na únorové olympiádě zase dostali přibližně o bod méně než tentokrát.

Roli největších favoritů potvrzují Fournierová Beaudryová a Cizeron, kteří spolu jezdí první sezonu a žebříčkově se zatím nedostali k nasazení do nejsilnějších rozjížděk.

Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron během rytmických tanců.

V pátek dostali za rytmický tanec ještě vyšší známku než ve své zlaté soutěži pod pěti kruhy v Miláně, kde jen těsně překročili devadesátibodovou hranici. I pro pětinásobného mistra světa Cizerona je to absolutní osobní rekord. Během dlouholeté úspěšné spolupráce s Gabriellou Papadakisovou se v rytmickém tanci dostali maximálně na 92,73 bodu.

Francouzští tanečníci mají blízko k tomu, aby po ME a ZOH vyhráli i třetí letošní velkou akci. Dvě nejlepší skupiny sice ještě pojedou, ale nikdo z dalších favoritů zatím podobnou známku za rytmický tanec nedostal. Rekord v této části soutěže drží trojnásobní mistři světa Madison Chocková a Evan Bates z USA, kteří do Prahy nepřijeli.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - Čtvrtfinále - 27. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 3. 18:00
  • 2.63
  • 3.81
  • 2.40
Liberec vs. K. VaryHokej - Čtvrtfinále - 27. 3. 2026:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
27. 3. 18:00
  • 1.70
  • 4.33
  • 4.45
Rakousko vs. GhanaFotbal - - 27. 3. 2026:Rakousko vs. Ghana //www.idnes.cz/sport
27. 3. 18:00
  • 1.57
  • 4.03
  • 5.57
Lehečka vs. FilsTenis - Dvouhra - semifinále - 27. 3. 2026:Lehečka vs. Fils //www.idnes.cz/sport
27. 3. 20:00
  • 2.40
  • -
  • 1.64
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Příběh slovenského kolapsu. Tým zestárl a Calzonovi končí smlouva: Je čas na změny!

Zklamání slovenských reprezentantů v boji o mistrovství světa. Na snímku jsou...

Stoupl si před kamery a vysvětloval další nezdar. Nevděčná role, které si jako kapitán Sparty v posledních týdnech užil dost. Nejprve šok v domácím poháru s Boleslaví, pak ťafka v derby a vyřazení z...

27. března 2026  15:48

Taschlerovi i Mrázkovi postoupili v Praze do volných tanců, úvod MS ovládli favorité

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Oba české páry se na mistrovství světa v krasobruslení v Praze dostaly do volných tanců. V pátečním rytmickém tanci si vedly vyrovnaně. Lepší byli tentokrát Kateřina a Daniel Mrázkovi, kteří jsou...

27. března 2026  15:43

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

27. března 2026  15:34

Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku -...

Celkově by se čtvrteční zápas s Irskem podle čtenářské ankety iDNES.cz nevešel ani mezi tři nejlepší zápasy v kvalifikaci. Přesto byl pro české fotbalisty klíčovým v udržení šance na postup na...

27. března 2026  15:14

Slavia posílá do Nymburka nejlepšího hráče: Böhm mění dres před čtvrtfinále LM

David Böhm ze Slavie na doskoku v zápase s Nymburkem

Nymburské basketbalisty posílil reprezentační pivot David Böhm z pražské Slavie. Dvacetinásobnému českému šampionovi pomůže i ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Rytasu Vilnius v boji o historický...

27. března 2026  14:55

Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal

Dánský kouč Brian Riemer během semifinále baráže proti Severní Makedonii.

Trenér dánských fotbalistů Brian Riemer krátce před čtvrteční půlnocí zodpověděl na tiskové konferenci poslední dotaz novinářů, zvedl se od stolu a odcházel z pódia. Když v tom si na mobilu jednoho z...

27. března 2026  14:36

Jak rána do rozkroku. Tomášek řídil otočku z 0:5. Ukázali jsme velké srdce, těšilo ho

Český útočník David Tomášek dokonal v prodloužení velkolepou otočku Färjestadu...

Takový zápas švédská SHL v play off ještě nezažila. Hokejisté Rögle kráčeli za pohodovým vítězstvím a vyrovnáním série, jenže druhý duel proti Färjestadu hrubě nezvládli. Obrovitý náskok 5:0...

27. března 2026  14:05

Před 50 lety se v Japonsku jelo o titul. Boj Hunta a Laudy rozhodl jediný bod

Niki Lauda a James Hunt.

O nadcházejícím víkendu se formule 1 vrací do Japonska. Velká cena na trati v Suzuce je třetím letošním závodem. Když se ale v Japonsku závodilo před padesáti lety, sezona mířila do svého velkého...

27. března 2026

Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Hokejová Plzeň dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 tisíc korun za vyjádření trenéra Josefa Jandače k výkonu rozhodčích po čtvrtečním pátém zápase čtvrtfinále play off proti...

27. března 2026  13:32

Láska a nenávist. Američanka chrání soupeřky, sama čelila i výhrůžkám smrtí

Premium
Krasobruslařka Amber Glennová během krátkého programu na MS v Praze.

Když je v dobré náladě, dokáže mluvit dlouze a vášnivě. Poslední dva měsíce však letěla po šíleném tobogánu emocí. Od výhrůžek smrtí po slova obrovských díků, jak umí být ochranitelská. Od selhání...

27. března 2026

Levharticím máme co vracet, nebojíme se toho. Ostravanky hraji o historický úspěch

Ostravská trenérka Iveta Rašková debatuje s rozhodčí Veronikou Vávrovou.

Nejvydařenější sezonu v historii klubu zažívají basketbalistky SBŠ Ostrava. Vyhrály už Český pohár i Středoevropskou ligu (CEWL) a poprvé okusily Eurocup. Nyní chtějí útočit na medaili v nejvyšší...

27. března 2026  12:49

Drž se radši zubařiny! spílal irský reportér trenérovi. Toho porážka v Praze bolela

Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem.

Ví se o něm, že díky svému nevšednímu přístupu dokázal tenhle bývalý zubař s islandským nároďákem zázračně postoupit na mistrovství světa. A v Irsku doufali, že by s nimi mohl zopakovat totéž. Jenže...

27. března 2026  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.