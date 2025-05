Na konci olympijského cyklu půjde od 24. do 29. března o šampionát, na němž se rozloučí s kariérou mnozí velikáni ledu, ale zároveň se přihlásí o slovo nastupující nová generace.

A to před skvělou kulisou.

Organizátoři věří, že na většinu večerů vyprodají O 2 Arenu.

„Máme už poptávky od Tour operátorů z Japonska a při posledním mistrovství v Bostonu byl o Prahu na našem prezentačním stánku obrovský zájem i u fanoušků z USA a dalších zemí,“ líčí Petr Juříček, manažer mistrovství. „V rámci registrace na předprodej jsme dostali několik tisíc mailů. Praha je zajímavá turisticky i sportovně.“

Naposledy v roce 1993 tu hostila ještě mistrovství Sportovní hala. Na svůj první mimořádný úspěch dosáhla tehdy patnáctiletá Ukrajinka Oksana Bajulová, když vyhrála soutěž žen před slavnou Francouzkou Suryou Bonalyovou. Kategorii mužů ovládl Kanaďan Kurt Browning. A o nejlepší české umístění se postarali na čtvrtém místě Radka Kovaříková s René Novotným.

Tentokrát budou české naděje směřovat především k soutěži tanečních párů, ve které by měli sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi atakovat první desítku.

Program MS v krasobruslení 2026: Středa 25. března: 11:00 ženy - krátký program, 18:15 sportovní dvojice - krátký program. Čtvrtek 26. března: 10:45 muži - krátký program, 18:15 sportovní dvojice - volné jízdy. Pátek 27. března: 11:00 taneční páry - rytmické tance, 18:00 ženy - volné jízdy, Sobota 28. března: 12:30 muži - volné jízdy, 18:30 taneční páry - volné tance. Neděle 29. března: 14:30 exhibice.

„Také proto bude kategorie tanců program šampionátu zakončovat. Každý z organizátorů se snaží zařadit na závěr svoji nejúspěšnější disciplínu,“ podotkl Karel Oubrecht, generální sekretář Českého krasobruslařského svazu.

Celkem by mělo jít nyní do prodeje 93 780 vstupenek. Nejde však o konečné číslo, organizátoři nicméně mohou další uvolnit až po ukončení procesu blokací některých míst pro Mezinárodní bruslařskou unii ISU a partnery.

Ceny vstupenek na jednotlivé soutěže začínají na 790 korunách, na volné jízdy je zájemci seženou od 1290 do 3290 korun a na exhibici od 1590 do 3590 korun. Permanentky stojí 7490 až 18 490 korun.

Předprodej začne v pondělí v 10 hodin na Ticketportalu. Bude určen pouze těm fanouškům, kteří se na stránkách prague2026.org zaregistrují k odběru newsletteru. Což lze učinit ještě tento týden do půlnoci z úterý na středu.

Maximálně mohou žadatelé zakoupit šest vstupenek na jednotlivé soutěže, případně čtyři permanentky na kompletní program (jejichž součástí však není exhibice).

Trojnásobná mistryně světa Kaori Sakamotová by se za rok v Praze mohla loučit s krasobruslařskou kariérou.

Hlavní prodej vstupenek poté bude zahájen ve čtvrtek 29. května v 10.00 na Ticketportalu a Ticketmasteru.

Přestože organizátoři doufají v zaplněné ochozy, na historický rekord návštěvnosti šampionátů tentokrát cílit nemohou.

„V Japonské Saitamě, kde je opakovaně hostí, má hala kapacitu 23 tisíc diváků a Japonci ji na krasobruslení obvykle vyprodají,“ připomněl Oubrecht. „Tomu ani s O 2 Arénou nemůžeme konkurovat.“

Ožehavá je otázka účasti ruských krasobruslařů v Praze. Podle momentální situace by zde coby reprezentanti země vedoucí agresivní válku na Ukrajině neměli startovat. Z mezinárodních soutěží jsou kongresem ISU vyloučeni (s výjimkou kvalifikace na OH v Miláně) a toto rozhodnutí nadále platí, i když jej během roku stále může zrevidovat jedenáctičlenný výkonný výbor ISU.

A co bude v době krasobruslařského mistrovství s hokejisty Sparty, jimž šampionát zasáhne do play off?