Vzepětí velikánů v Praze. Na samém konci přece jen i se čtverným axelem Malinina

Praha naservírovala světu jedno z nejkvalitnějších mistrovství světa v krasobruslení všech dob. Z pohledu výkonů, bodů, ale současně i strhující atmosféry.
Ilia Malinin si ve vyprodané O2 areně dojel pro vykoupení.
Kaori Sakamotová pro nesmírně dojemné loučení.
A Guillaume Cizeron s novou partnerkou Laurence Fournierovou-Beaudryovou pro razítko na nejlepší debutovou sezonu historie.
Byl to čas ledových velikánů v české metropoli. Nejen díky výše jmenovaným, ale i zásluhou Kagijamy, Sata, Aymoze, Čibové, Glennové, Haseové s Volodinem a mnoha dalších.
Přinesl si sem poučení z Milána. Jeho mysl zůstala během jízdy uzavřená uvnitř mantinelů, udržel se ve svém tunelu.