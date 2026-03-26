Oficiální nominace pro Prahu ukazuje postupný vzestup českého krasobruslení a jeho návrat do popředí. Prohlédněte si, kdo bude české barvy v O2 areně zastupovat.
Muži Ten, který vrátil Česko na pódium
Největší pozornost poutá Georgii Reshtenko. Rodák z Petrohradu, který Českou republiku reprezentuje od svých teenagerských let, prožívá svou životní sezónu. Jeho cesta na mistrovství světa v krasobruslení vedla přes šokující úspěch z letošního ledna.
V britském Sheffieldu vybojoval na mistrovství Evropy 2026 senzační bronzovou medaili. Bylo to jako pohádkový obrat, kdy se po krátkém programu dokázal posunout z osmého místa až na stupně vítězů díky brilantní volné jízdě.
„Tomu bych nikdy nevěřil. Jsem v šoku. Nemám slov. Nedokážu popsat, jak se cítím,“ svěřoval se Reshtenko, který se pod vedením trenéra Michala Březiny stal tváří nové generace a jeho ambice v Praze jsou vysoké.
Pokud by však Reshtenko nemohl nastoupit, roli oficiálního náhradníka plní talentovaný Tadeáš Václavík. Ten v minulém roce opanoval Budapest Trophy a potvrzuje, že česká mužská škola má konečně širokou základnu.
Tance na ledě Světový unikát
Praha zažije něco, co mezinárodní federace ISU označuje za vzácnost. Česko do soutěže tanečních párů vysílá dvě špičkové sourozenecké dvojice, které spolu soupeří o post národní jedničky.
Natálie a Filip Taschlerovi: Zkušenější pár, který má za sebou olympijské zkušenosti z Pekingu i Milána. Po minulé sezóně zariskovali a změnili tréninkové zázemí. Přesun do Helsinek do týmu Maurizia Margaglia jim dodal nový impulz.
Kateřina a Daniel Mrázkovi: V roce 2023 získali titul juniorských mistrů světa, jako první čeští tanečníci v historii. Následně vlétli mezi světovou elitu. Už vědí, jaké je být v nejlepší evropské desítce a na 12. místě na světě.
Ženy Mladá naděje
V kategorii žen se v O2 areně představí devatenáctiletá Barbora Vránková. Její aktuální forma budí respekt – v lednu 2026 vyhrála Sofia Trophy, následně byla třetí na Merano Ice Trophy a čtvrtá na Berlínské brusli. Na světovém šampionátu bude startovat poprvé.
Jako náhradnice je připravená naopak velmi zkušená Eliška Březinová, která se v roce 2019 probojovala i do první evropské desítky.
Sportovní dvojice Italsko-český projekt
Disciplína sportovních dvojic zažívá v Česku restart. Italka Anna Valesiová se s juniorským mistrem světa Martinem Bidařem dali dohromady teprve loni, ale už teď ukazují, že jim spolupráce sedí. Připravují se v Itálii pod vedením Ondřeje Hotárka.
Hned při svém prvním společném startu na mistrovství Evropy letos v lednu se umístili v první desítce. Deváté místo ze Sheffieldu nejspíš ve světové konkurenci v O2 areně nezopakují, na top patnáctku by si ale věřit mohli.
|
Kompletní česká nominace pro MS 2026 v Praze
|Disciplína
|Hlavní nominace
|Náhradník
|Muži
|Georgii Reshtenko
|Tadeáš Václavík
|Ženy
|Barbora Vránková
|Eliška Březinová
|Tance na ledě
|Mrázková / Mrázek
|—
|Tance na ledě
|Taschlerová / Taschler
|—
|Sportovní dvojice
|Valesiová / Bidař
|—
Návrat do Prahy po 33 letech
Pražské mistrovství světa v krasobruslení potvrzuje, že české krasobruslení se po letech v ústraní vrací na mapu světové elity. Organizátoři doufají, že vedle výsledků to ukáže i bouřlivá a vřelá atmosféra během celého programu v O2 areně.
Mistrovství světa v krasobruslení 2026
Obsah vznikl ve spolupráci s Českým krasobruslařským svazem.