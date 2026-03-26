Česká sestava na MS v krasobruslení 2026: senzační medailista i světový unikát

Autor:
Ve spolupráci   7:51
Pražská O2 arena se proměnila v epicentrum světového krasobruslení. Pořadatelská země se navíc může pochlubit obsazením všech čtyř kategorií, což pro Česko rozhodně není samozřejmé. Fanoušci se tak od 24. do 29 března můžou kromě světových hvězd toho největšího kalibru těšit také na mladé naděje, které se ve špičkové konkurenci rozhodně nehodlají ztratit.
Užijte si MS v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo v pražské aréně! | foto: Český krasobruslařský svazAdvertorial

6 fotografií

Oficiální nominace pro Prahu ukazuje postupný vzestup českého krasobruslení a jeho návrat do popředí. Prohlédněte si, kdo bude české barvy v O2 areně zastupovat.

Muži Ten, který vrátil Česko na pódium

Největší pozornost poutá Georgii Reshtenko. Rodák z Petrohradu, který Českou republiku reprezentuje od svých teenagerských let, prožívá svou životní sezónu. Jeho cesta na mistrovství světa v krasobruslení vedla přes šokující úspěch z letošního ledna.

V britském Sheffieldu vybojoval na mistrovství Evropy 2026 senzační bronzovou medaili. Bylo to jako pohádkový obrat, kdy se po krátkém programu dokázal posunout z osmého místa až na stupně vítězů díky brilantní volné jízdě.

„Tomu bych nikdy nevěřil. Jsem v šoku. Nemám slov. Nedokážu popsat, jak se cítím,“ svěřoval se Reshtenko, který se pod vedením trenéra Michala Březiny stal tváří nové generace a jeho ambice v Praze jsou vysoké.

Pokud by však Reshtenko nemohl nastoupit, roli oficiálního náhradníka plní talentovaný Tadeáš Václavík. Ten v minulém roce opanoval Budapest Trophy a potvrzuje, že česká mužská škola má konečně širokou základnu.

Tance na ledě Světový unikát

Praha zažije něco, co mezinárodní federace ISU označuje za vzácnost. Česko do soutěže tanečních párů vysílá dvě špičkové sourozenecké dvojice, které spolu soupeří o post národní jedničky.

Natálie a Filip Taschlerovi: Zkušenější pár, který má za sebou olympijské zkušenosti z Pekingu i Milána. Po minulé sezóně zariskovali a změnili tréninkové zázemí. Přesun do Helsinek do týmu Maurizia Margaglia jim dodal nový impulz.

Kateřina a Daniel Mrázkovi: V roce 2023 získali titul juniorských mistrů světa, jako první čeští tanečníci v historii. Následně vlétli mezi světovou elitu. Už vědí, jaké je být v nejlepší evropské desítce a na 12. místě na světě.

Ženy Mladá naděje

V kategorii žen se v O2 areně představí devatenáctiletá Barbora Vránková. Její aktuální forma budí respekt – v lednu 2026 vyhrála Sofia Trophy, následně byla třetí na Merano Ice Trophy a čtvrtá na Berlínské brusli. Na světovém šampionátu bude startovat poprvé.

Jako náhradnice je připravená naopak velmi zkušená Eliška Březinová, která se v roce 2019 probojovala i do první evropské desítky.

Sportovní dvojice Italsko-český projekt

Disciplína sportovních dvojic zažívá v Česku restart. Italka Anna Valesiová se s juniorským mistrem světa Martinem Bidařem dali dohromady teprve loni, ale už teď ukazují, že jim spolupráce sedí. Připravují se v Itálii pod vedením Ondřeje Hotárka.

Hned při svém prvním společném startu na mistrovství Evropy letos v lednu se umístili v první desítce. Deváté místo ze Sheffieldu nejspíš ve světové konkurenci v O2 areně nezopakují, na top patnáctku by si ale věřit mohli.

Od Anny k Anně. Bidař, jeho pět žen, temperamentní Italka a nová výzva

Kompletní česká nominace pro MS 2026 v Praze

DisciplínaHlavní nominaceNáhradník
MužiGeorgii ReshtenkoTadeáš Václavík
ŽenyBarbora VránkováEliška Březinová
Tance na leděMrázková / Mrázek
Tance na leděTaschlerová / Taschler
Sportovní dvojiceValesiová / Bidař

Návrat do Prahy po 33 letech

Pražské mistrovství světa v krasobruslení potvrzuje, že české krasobruslení se po letech v ústraní vrací na mapu světové elity. Organizátoři doufají, že vedle výsledků to ukáže i bouřlivá a vřelá atmosféra během celého programu v O2 areně.

Mistrovství světa v krasobruslení 2026

Kdy a kde:

  • Termín: 24.–29. března 2026
  • Místo: O2 arena, Praha, Česká republika

Hlavní program šampionátu:

  • Úterý 24. 3.: Oficiální tréninky všech kategorií (přístupné pro veřejnost)
  • Středa 25. 3.: Krátký program sportovních dvojic a žen
  • Čtvrtek 26. 3.: Krátký program mužů a volné jízdy sportovních dvojic (první medailový ceremoniál)
  • Pátek 27. 3.: Rytmické tance a volné jízdy žen
  • Sobota 28. 3.: Volné jízdy mužů a volné tance (vrchol šampionátu)
  • Neděle 29. 3.: Velkolepá Expozice (Exhibition Gala) – přehlídka nejlepších čísel bez rozhodčích

Vstupenky na mistrovství světa v krasobruslení 2026 v Praze jsou k dispozici výhradně v oficiálních prodejních sítích Ticketportal a Ticketmaster.

Obsah vznikl ve spolupráci s Českým krasobruslařským svazem.

Česká sestava na MS v krasobruslení 2026: senzační medailista i světový unikát

Ve spolupráci
