Autor: iDNES.cz , ČTK

16:49

Judista Adam Kopecký skončil na mistrovství světa v Budapešti sedmý v kategorii do 90 kilogramů. Je to jeho maximum na světovém šampionátu, na kterém do letošního roku startoval čtyřikrát ve váze do 81 kg. Dvaadvacetiletý český reprezentant v úterý vyhrál tři zápasy, porazil i světovou trojku Rafaela Maceda z Brazílie. Druhý český reprezentant v této kategorii David Klammert po dvou výhrách vypadl v osmifinále.