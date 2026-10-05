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Bodnárová na MS v judu končí, ve druhém kole narazila na olympijskou vítězku

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  13:03

Tereza Bodnárová ve druhém kole MS proti Japonce Utě Abeové. | foto: Profimedia.cz

Judistka Tereza Bodnárová prohrála na mistrovství světa v Baku ve druhém kole váhové kategorie do 52 kg. Bronzová medailistka ze zářijového Grand Slamu v Budapešti, která se na šampionátu dostala do akce jako první z české výpravy, nestačila v boji o čtvrtfinále na olympijskou vítězku z Tokia a obhájkyni titulu Japonku Utu Abeovou.

V předkole Bodnárová porazila na ipon bronzovou medailistku z loňského mistrovství Evropy Naomi Van Krevelovou z Nizozemska, poté stejně zvládla i duel s Polkou Aleksandrou Kaletaovou.

Nad její síly byla až šestadvacetiletá pětinásobná mistryně světa, favorizované Abeové podlehla o dva roky mladší Bodnárová na wazari. „Musím říct, že mě to teď docela mrzí, protože jsem na začátku udělala chybu a Abeová výborně trefila moment,“ řekla Radiožurnálu Sport. „Od začátku zápasu jsem prohrávala na wazari.

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Pak se mi tam pár momentů povedlo, ale ještě mi tam dost scházelo, ještě mám co potrénovat. Zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo,“ litovala Bodnárová.

Celkově Bodnárová díky dvěma výhrám obsadila na MS dělené deváté místo, které jí pomůže ve světovém žebříčku i v olympijské kvalifikaci. „Za ty dva zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžké zápasy. Holanďanka světová osmnáctka, Polka světová jednadvacítka,“ pochvalovala si Bodnárová,

Na šampionátu v dalších dnech zasáhne do soutěží ještě pět českých reprezentantů včetně dvojnásobného olympijského šampiona Lukáše Krpálka. Představí se i David Klammert, který se loučí s reprezentační kariérou, Adam Kopecký, Chusniddin Karimov a dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová.

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