Program českých házenkářek na MS 2025
České házenkářky budou hrát zápasy základní skupiny G v německém Stuttgartu, kde narazí postupně na Švédsko, Brazílii a Kubu. Do hlavních skupin postoupí tři týmy.
Program českých házenkářek v základní skupině:
|Zápas
|Datum
|Čas
|Výsledek
|Švédsko vs. Česko
|27. listopadu 2025
|20:30
|Brazílie vs. Česko
|29. listopadu 2025
|18:00
|Česko vs. Kuba
|1. prosince 2025
|18:00
- Místa zápasů: 5 měst / arén — Rotterdam, s-Hertogenbosch (Nizozemsko), a v Německu Stuttgart, Trier a Dortmund.
- Finálový víkend (semifinále, finále) se bude konat v Ahoy Areně v Rotterdamu.
Kde sledovat MS v házené žen 2025 živě?
Zápasy MS v házené žen 2025 najdete v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.
Systém turnaje:
- Na světovém šampionátu žen bude v akci 32 reprezentací
- týmy jsou rozdělené do osmi základních skupin po čtyřech
- tři nejlepší týmy postoupí do čtyř hlavních skupin po šesti týmech
- odehrají se zbývající zápasy, dva nejlepší celky postoupí do čtvrtfinále
- od čtvrtfinále se hraje klasickým vyřazovacím způsobem
Program zápasů v základních skupinách:
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|26.11.
|18:00
|Španělsko - Paraguay
|26.11.
|18:00
|Německo - Island
|26.11.
|20:30
|Srbsko - Uruguay
|26.11.
|20:30
|Černá Hora - Faerské o.
|27.11.
|18:00
|Rumunsko - Chorvatsko
|27.11.
|18:00
|Švýcarsko - Írán
|27.11.
|18:00
|Angola - Kazachstán
|27.11.
|18:00
|Brazílie - Kuba
|27.11.
|20:30
|Švédsko - Česko
|27.11.
|20:30
|Norsko - Jižní Korea
|27.11.
|20:30
|Maďarsko - Senegal
|27.11.
|20:30
|Dánsko - Japonsko
|28.11.
|18:00
|Paraguay - Černá Hora
|28.11.
|18:00
|Rakousko - Egypt
|28.11.
|18:00
|Uruguay - Německo
|28.11.
|18:30
|Polsko - Čína
|28.11.
|20:30
|Nizozemsko - Argentina
|28.11.
|20:30
|Srbsko - Island
|28.11.
|20:30
|Španělsko - Faerské o.
|28.11.
|21:00
|Francie - Tunisko
|29.11.
|18:00
|Angola - Jižní Korea
|29.11.
|18:00
|Brazílie - Česko
|29.11.
|18:00
|Rumunsko - Japonsko
|29.11.
|18:00
|Švýcarsko - Senegal
|29.11.
|20:30
|Chorvatsko - Dánsko
|29.11.
|20:30
|Írán - Maďarsko
|29.11.
|20:30
|Kazachstán - Norsko
|29.11.
|20:30
|Kuba - Švédsko
|30.11.
|15:30
|Faerské o. - Paraguay
|30.11.
|15:30
|Island - Uruguay
|30.11.
|15:30
|Polsko - Tunisko
|30.11.
|18:00
|Černá Hora - Španělsko
|30.11.
|18:00
|Čína - Francie
|30.11.
|18:00
|Německo - Srbsko
|30.11.
|18:00
|Rakousko - Argentina
|30.11.
|20:30
|Egypt - Nizozemsko
|1.12.
|18:00
|Česko - Kuba
|1.12.
|18:00
|Japonsko - Chorvatsko
|1.12.
|18:00
|Jižní Korea - Kazachstán
|1.12.
|18:00
|Senegal - Írán
|1.12.
|20:30
|Dánsko - Rumunsko
|1.12.
|20:30
|Maďarsko - Švýcarsko
|1.12.
|20:30
|Norsko - Angola
|1.12.
|20:30
|Švédsko - Brazílie
|2.12.
|18:00
|Argentina - Egypt
|2.12.
|18:30
|Tunisko - Čína
|2.12.
|20:30
|Nizozemsko - Rakousko
|2.12.
|21:00
|Francie - Polsko
Tabulky skupin:
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|Skupina G
|1. Švédsko
|2. Brazílie
|3. ČESKO
|4. Kuba
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|Skupina A
|1. Dánsko
|2. Rumunsko
|3. Japonsko
|4. Chorvatsko
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|Skupina B
|1. Maďarsko
|2. Švýcarsko
|3. Senegal
|4. Írán
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|Skupina C
|1. Německo
|2. Srbsko
|3. Island
|4. Uruguay
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|Skupina D
|1. Černá Hora
|2. Španělsko
|3. Faerské o.
|4. Paraguay
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|Skupina E
|1. Nizozemsko
|2. Rakousko
|3. Argentina
|4. Egypt
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|Skupina F
|1. Francie
|2. Polsko
|3. Tunisko
|4. Čína
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|Skupina H
|1. Norsko
|2. Angola
|3. Jižní Korea
|4. Kazachstán
Nominace českých házenkářek na MS 2025
Brankářky: Sabrina Novotná (Mety/Fr.), Patricie Wizurová (Poruba)
Pravá křídla: Dominika Zachová (Most), Marie Poláková (Union Halle-Neustadt/Něm.), Anna Franková (Rödertal/Něm.)
Pravé spojky: Markéta Šustáčková (Most), Valerie Smetková (Szombathelyi/Maď.)
Střední spojky: Kamila Kordovská (Neckarsulm/Něm.), Julie Franková (Most), Veronika Holečková (Slavia Praha)
Levé spojky: Charlotte Cholevová (Metzingen/Něm.), Eliška Desortová (Dunajská Streda/SR), Veronika Vávrová (Házená Kynžvart)
Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Storhamar/Nor.), Klára Kubálková (Olomouc),
Pivotky: Anna Jestříbková (Most), Karolína Pejšová (Slavia Praha)
Medailistky z posledních MS:
|Rok
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|2023
|Francie
|Norsko
|Dánsko
|2021
|Norsko
|Francie
|Dánsko
|2019
|Nizozemsko
|Španělsko
|Rusko
|2017
|Francie
|Norsko
|Nizozemsko
|2015
|Norsko
|Nizozemsko
|Rumunsko
Největšími úspěchy české reprezentace jsou dvě osmá místa z let 2017 a 2023.