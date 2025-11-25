Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

  16:11
Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Začíná se 26. listopadu, finále je na programu 14. prosince. Program turnaje, herní systém, výsledky i kde šampionát sledovat najdete v přehledném textu.

České házenkářky. | foto: Václav Nováček / Česká házená

Program českých házenkářek na MS 2025

České házenkářky budou hrát zápasy základní skupiny G v německém Stuttgartu, kde narazí postupně na Švédsko, Brazílii a Kubu. Do hlavních skupin postoupí tři týmy.

Program českých házenkářek v základní skupině:

ZápasDatumČasVýsledek
Švédsko vs. Česko27. listopadu 202520:30
Brazílie vs. Česko29. listopadu 202518:00
Česko vs. Kuba1. prosince 202518:00
  • Místa zápasů: 5 měst / arén — Rotterdam, s-Hertogenbosch (Nizozemsko), a v Německu Stuttgart, Trier a Dortmund.
  • Finálový víkend (semifinále, finále) se bude konat v Ahoy Areně v Rotterdamu.

Kde sledovat MS v házené žen 2025 živě?

Zápasy MS v házené žen 2025 najdete v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.

Systém turnaje:

  • Na světovém šampionátu žen bude v akci 32 reprezentací
  • týmy jsou rozdělené do osmi základních skupin po čtyřech
  • tři nejlepší týmy postoupí do čtyř hlavních skupin po šesti týmech
  • odehrají se zbývající zápasy, dva nejlepší celky postoupí do čtvrtfinále
  • od čtvrtfinále se hraje klasickým vyřazovacím způsobem

Program zápasů v základních skupinách:

DatumČasZápasVýsledek
26.11.18:00Španělsko - Paraguay
26.11.18:00Německo - Island
26.11.20:30Srbsko - Uruguay
26.11.20:30Černá Hora - Faerské o.
27.11.18:00Rumunsko - Chorvatsko
27.11.18:00Švýcarsko - Írán
27.11.18:00Angola - Kazachstán
27.11.18:00Brazílie - Kuba
27.11.20:30Švédsko - Česko
27.11.20:30Norsko - Jižní Korea
27.11.20:30Maďarsko - Senegal
27.11.20:30Dánsko - Japonsko
28.11.18:00Paraguay - Černá Hora
28.11.18:00Rakousko - Egypt
28.11.18:00Uruguay - Německo
28.11.18:30Polsko - Čína
28.11.20:30Nizozemsko - Argentina
28.11.20:30Srbsko - Island
28.11.20:30Španělsko - Faerské o.
28.11.21:00Francie - Tunisko
29.11.18:00Angola - Jižní Korea
29.11.18:00Brazílie - Česko
29.11.18:00Rumunsko - Japonsko
29.11.18:00Švýcarsko - Senegal
29.11.20:30Chorvatsko - Dánsko
29.11.20:30Írán - Maďarsko
29.11.20:30Kazachstán - Norsko
29.11.20:30Kuba - Švédsko
30.11.15:30Faerské o. - Paraguay
30.11.15:30Island - Uruguay
30.11.15:30Polsko - Tunisko
30.11.18:00Černá Hora - Španělsko
30.11.18:00Čína - Francie
30.11.18:00Německo - Srbsko
30.11.18:00Rakousko - Argentina
30.11.20:30Egypt - Nizozemsko
1.12.18:00Česko - Kuba
1.12.18:00Japonsko - Chorvatsko
1.12.18:00Jižní Korea - Kazachstán
1.12.18:00Senegal - Írán
1.12.20:30Dánsko - Rumunsko
1.12.20:30Maďarsko - Švýcarsko
1.12.20:30Norsko - Angola
1.12.20:30Švédsko - Brazílie
2.12.18:00Argentina - Egypt
2.12.18:30Tunisko - Čína
2.12.20:30Nizozemsko - Rakousko
2.12.21:00Francie - Polsko

Tabulky skupin:

TýmZVRPSkóreB
Skupina G
1. Švédsko
2. Brazílie
3. ČESKO
4. Kuba
TýmZVRPSkóreB
Skupina A
1. Dánsko
2. Rumunsko
3. Japonsko
4. Chorvatsko
TýmZVRPSkóreB
Skupina B
1. Maďarsko
2. Švýcarsko
3. Senegal
4. Írán
TýmZVRPSkóreB
Skupina C
1. Německo
2. Srbsko
3. Island
4. Uruguay
TýmZVRPSkóreB
Skupina D
1. Černá Hora
2. Španělsko
3. Faerské o.
4. Paraguay
TýmZVRPSkóreB
Skupina E
1. Nizozemsko
2. Rakousko
3. Argentina
4. Egypt
TýmZVRPSkóreB
Skupina F
1. Francie
2. Polsko
3. Tunisko
4. Čína
TýmZVRPSkóreB
Skupina H
1. Norsko
2. Angola
3. Jižní Korea
4. Kazachstán

Nominace českých házenkářek na MS 2025

Brankářky: Sabrina Novotná (Mety/Fr.), Patricie Wizurová (Poruba)

Pravá křídla: Dominika Zachová (Most), Marie Poláková (Union Halle-Neustadt/Něm.), Anna Franková (Rödertal/Něm.)

Pravé spojky: Markéta Šustáčková (Most), Valerie Smetková (Szombathelyi/Maď.)

Střední spojky: Kamila Kordovská (Neckarsulm/Něm.), Julie Franková (Most), Veronika Holečková (Slavia Praha)

Levé spojky: Charlotte Cholevová (Metzingen/Něm.), Eliška Desortová (Dunajská Streda/SR), Veronika Vávrová (Házená Kynžvart)

Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Storhamar/Nor.), Klára Kubálková (Olomouc),

Pivotky: Anna Jestříbková (Most), Karolína Pejšová (Slavia Praha)

Medailistky z posledních MS:

RokZlatoStříbroBronz
2023FrancieNorskoDánsko
2021NorskoFrancieDánsko
2019NizozemskoŠpanělskoRusko
2017FrancieNorskoNizozemsko
2015NorskoNizozemskoRumunsko

Největšími úspěchy české reprezentace jsou dvě osmá místa z let 2017 a 2023.

