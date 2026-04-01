Čeští curleři na MS prohráli s Itálií, play off se jim v USA výrazně vzdálilo

V osmém zápase českého týmu v Ogdenu se na první změnu skóre čekalo až do třetího endu, ve kterém soupeř pod vedením skipa Stefana Spillera zapsal dva body.
Češi hned zareagovali tříbodovým ziskem, ale v dalších pěti dějstvích už získali jen bod. Italové, v jejichž sestavě z nedávných olympijských her v Miláně nahradil juniorský vicemistr světa Spiller Joëla Retornaze, vybojovali v devátém utkání na šampionátu šesté vítězství.
|
V základní části turnaje v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.
Mistrovství světa v curlingu mužů
Ogden (USA)
Itálie - Česko 6:4