Čeští curleři na MS opět prohráli. Švýcarům podlehli v dodatečném endu

Michael Havlen
  10:14
Čeští curleři podlehli ve svém pátém duelu na mistrovství světa v USA Švýcarsku 7:9 v dodatečném endu a s bilancí jedné výhry a čtyř porážek jsou v tabulce na předposledním dvanáctém místě. Olympijský tým skipa Lukáše Klímy zatím v Ogdenu sehrál vyrovnané duely, tři prohry zaznamenal až v extraendu.
ilustrační snímek - Čeští curleři v akci

ilustrační snímek - Čeští curleři v akci | foto: Fatima ShbairAP

V utkání se Švýcarskem si čeští curleři vynutili nastavení v desátém endu, kdy třemi body zlikvidovali náskok soupeře a srovnali na 7:7. V prodloužení ale Švýcarsko využilo výhodu posledního kamene a získalo dva vítězné body. Jediným českým úspěchem tak zůstala sobotní výhra 6:5 nad Norskem.

Dnes od 22:00 SELČ se Klímův tým utká s Polskem, jež letos na mistrovství světa debutuje.

V základní části turnaje v hale, která hostila curlingové soutěže olympijských her v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.

Čeští curleři na MS opět prohráli. Švýcarům podlehli v dodatečném endu

