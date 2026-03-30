Čeští curleři na MS opět prohráli. Švýcarům podlehli v dodatečném endu

V utkání se Švýcarskem si čeští curleři vynutili nastavení v desátém endu, kdy třemi body zlikvidovali náskok soupeře a srovnali na 7:7. V prodloužení ale Švýcarsko využilo výhodu posledního kamene a získalo dva vítězné body. Jediným českým úspěchem tak zůstala sobotní výhra 6:5 nad Norskem.
Dnes od 22:00 SELČ se Klímův tým utká s Polskem, jež letos na mistrovství světa debutuje.
V základní části turnaje v hale, která hostila curlingové soutěže olympijských her v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.