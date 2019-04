Matelová před MS: V deblech se dají uhrát hodně slušné výsledky

„V deblech se dají uhrát hodně slušné výsledky,“ říká Matelová, která obsadí v maďarské metropoli všechny tři dostupné soutěže.

Největší šanci má v ženské čtyřhře. Výše nasazené jsou jen dva páry z Číny, Japonska a Hong Kongu. „Máme obrovskou výhodu v tom, že hrajeme strašně dlouho a máme za sebou hodně turnajů. Bude záležet, jak nám sednou páry, se kterými se utkáme. To platí i o mixu,“ zmínila osmadvacetiletá rodačka z Holešovska druhou deblovou soutěž.

V té se dala dohromady s Tomášem Polanským. Jejich cílem jsou olympijské hry příští rok v Tokiu. Do Japonska se sice kvalifikuje jen šestnáct dvojic, z každé země však pouze jedna. „Bohužel Tomáš byl loni zraněný, takže nemáme nahráno. Budeme začínat kvalifikací,“ podotkla Matelová.

Ve dvouhře bude jako česká jednička nasazená mezi 64 nejlepších stolních tenistek. „Musím se soustředit na první kolo, které nebude vůbec jednoduché,“ pravila Matelová, jejímž maximem na mistrovství světa je postup mezi 32 nejlepších před čtyřmi lety v Číně.

V Budapešti se už přitom budou rozdělovat první body do olympijského žebříčku pro hry v Tokiu.

„Způsobů, jak se kvalifikovat, je celá řada. Hned první šance je na Evropských hrách v Bělorusku. To by bylo úplně nejlepší, abych se nemusela celý rok stresovat. Bude to ale těžké. Tři místa jsou málo,“ uvedla účastnice předchozí olympiády v Riu.

V Budapešti se může spolehnout na podporu blízkých. „Přijedou rodiče, pár kamarádů. Těším se. Jsem nedočkavá,“ přiznává Matelová.