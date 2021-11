Matelová zvládla na MS ve stolním tenisu první kolo dvouhry

Americko-čínské páry uctí diplomatické výročí K výročí 50 let od takzvané pingpongové diplomacie utvoří američtí a čínští stolní tenisté dva smíšené páry na mistrovství světa, které dnes začíná v Houstonu. V soutěži mixů se představí domácí hráčka Lily Zhangová s Lin Kao-jüanem a Kanak Jha bude hrát s čínskou reprezentantkou Wang Man-jü. "Mám radost, že si s Lily zahraju. Je to elitní americká hráčka. Já v Číně ještě mezi nejlepší nepatřím, ale naším cílem bude skončit vysoko. Hlavní výhodou toho, že budeme hrát spolu, je, že mluví mandarínsky. Snad se rychle sehrajeme a uhrajeme dobrý výsledek," uvedl na webu mezinárodní federace ITTF Lin Kao-jüan, který se v roce 2018 podílel na vítězství Číňanů na světovém šampionátu družstev. Jako pingpongová diplomacie vešla do historie utkání amerických stolních tenistů v Číně v dubnu 1971, která pomohla k oteplení vztahů mezi oběma zeměmi.