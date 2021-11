Matelová je s Balážovou na MS v Houstonu v osmifinále deblu

Matelová s Balážovou vyhrály první set 11:9, jenže Američanky pak hrály mnohem důrazněji a často nacházely mezery v souhře česko-slovenské dvojice. Sadu vyhrály 11:2, ale Matelová s Balážovou obrat nedovolily. O postup do čtvrtfinále si zahrají dnes večer SEČ proti Číňankám Čchien Tchien-i, Čchen Meng.

„Američanky nás svojí hrou trochu překvapily. Hrály opravdu dobře. Skvěle umisťovaly míčky. Důležitý byl hned první set, kdy jsme většinou prohrávaly, ale nakonec jsme to otočily. Z postupu máme velikou radost,“ řekla pro svazový web Matelová, jejíž naděje ve dvouhře skončily ve druhém kole.

Ocenila i diváckou kulisu v Houstonu, který je prvním dějištěm MS na americkém kontinentu. „Užily jsme si to, hrát tady na centrkurtu, to je něco. Myslím, že až budou tribuny úplně plné, bude to parádní show. Jdeme dál, jsme mezi šestnácti a těšíme se na další zápas,“ dodala Matelová.