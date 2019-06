Jako Brad Pitt. Čeští softbalisté sází na MS na speciální zbraň

Čtvrtek 13. června

19.30 vs. Nový Zéland (Praha)

Sobota 15. června

19.30 vs. Mexiko (Praha)

Neděle 16. června

19.00 vs. Japonsko (Havl. Brod)

Pondělí 17. června

19.30 vs. Argentina (Praha)

Úterý 18. června

19.30 vs. Filipíny (Havl. Brod)

Středa 19. června

19.30 vs. Botswana (Praha)

Čtvrtek 20. června

19.30 vs. Kuba (Havl. Brod)