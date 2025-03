Ledecká po letech zabojuje na MS snowboardistek, Česko má i další naděje

Ledecká, která dvě ze svých tří zlatých olympijských medailí získala v paralelním obřím slalomu na snowboardu, o poslední dva snowboardové světové šampionáty přišla kvůli zdravotním problémům. V roce 2019 nestartovala, protože dala přednost MS ve sjezdovém lyžování, které mělo stejný termín.

Tentokrát bude mít šanci získat v tomto sportu čtvrtou medaili na MS. Vedle úspěchů z MS 2017 má ještě světový titul ze slalomu z roku 2015.

Na snowboardu Ledecká patří k elitním závodnicím, i když na něm už tolik nezávodí. V aktuální sezoně Světového poháru se představila jen v čínském Mylinu, kde vyhrála obří slalom a skončila čtvrtá ve slalomu. Snowboardovým tréninkem někdy prokládá závody na lyžích. Aktuálně je na SP ve sjezdovém lyžování v Itálii.

Nejlepší Češkou v celkovém hodnocení SP v paralelních disciplínách je Zuzana Maděrová, které patří 12. příčka. Jednadvacetiletá snowboardistka má v této sezoně na kontě dvě čtvrtá místa v závodech SP a řadu dalších kvalitních umístění. „Top 10 by bylo samozřejmě super. Pojedu co nejlépe a snad to vyjde na co nejlepší umístění,“ řekla. Individuální disciplíny alpského snowboardingu jsou na MS naplánované na 20. a 22. března.

Ve freestyle snowboardingu bude Česko reprezentovat čtveřice reprezentantů včetně Jakuba Hroneše a Laury Záveské. V týmu nechybí Šárka Pančochová, která se ve 34 letech chystá už na devátý šampionát. Bude závodit na U-rampě.

Ve snowboardcrossu se na kvalitní výsledky ze Světových pohárů pokusí navázat sedmnáctiletá Karolína Hrůšová a Radek Houser. Ve čtyřčlenném mužském týmu figuruje i Jan Kubičík, ale jeho účast je kvůli nedávnému zranění nejistá. Připraven je náhradník Vojtěch Trojan.

České freestylové lyžování bude mít na MS sedm zástupců. Druhý vrchol sezony čeká boulaře Matyáše Kroupu, který na juniorském mistrovství světa vyhrál paralelní závod.