Předvést čtyři dobré jízdy, přeje si skeletonistka Fernstädtová před MS

„Tahle akce je něco extra. Samozřejmě chci skončit co nejvýš, ale už jen to, že tu jsem, je skvělé. Mým cílem je předvést čtyři dobré jízdy,“ řekla Fernstädtová v tiskové zprávě.

Dvaadvacetiletá skeletonistka závodila naposledy před více než měsícem na juniorském šampionátu. Pak trénovala v lotyšské Siguldě a nyní je už přes týden v Kanadě, kde si zprvu zvykala na časový posun. „Dráha se mi hodně líbí. Je rychlá, vlastně nejrychlejší na světě,“ uvedla. V trénincích dosahovala rychlosti až 140 km/h.

Ve Whistleru už několikrát startovala. Ještě v barvách Německa zde skončila osmá a šestá v SP a předloni vyhrála závod Interkontinentálního poháru. Ledové koryto se jí líbí, protože je vedle rychlosti i náročné na techniku. „Musí se na ní hodně řídit, to mám ráda. Není to typ dráhy, kdy si lehnete na skeleton a bez většího úsilí sjedete dolů. Navíc je tady parádní led, budou to pěkné závody,“ těšila se.

Poprvé letos na závodech má i svého lotyšského trenéra Gintse Dzervea, s kterým spolupracuje od loňského roku. „O velkých chybách, které na dráze udělám, vím hned, protože bolí. Kvůli nim si ale nepamatuju nebo si neuvědomím ty menší chyby, při kterých ztrácím čas. Na ty mě upozorní trenér,“ řekla Fernstädtová.

Před startem mistrovství světa je v klidu. „Sezona po přesunu z Německa probíhá z mého pohledu nad očekávání dobře,“ pochvaluje si po zmíněných úspěších - triumfu v Interkontinentální poháru, juniorském světovém zlatu a místu v SP v příští sezoně. „To všechno na nových saních, s kterými jsem se musela trochu sžít.“