Dostál postoupil na kilometru do finále, o medaili zabojuje i kanoistka Řáhová

  12:04
Olympijský vítěz Josef Dostál postoupil na mistrovství světa do finále závodu kajakářů na kilometru. V semifinále dojel třetí za Maďarem Bálintem Kopaszem a Portugalcem Fernandem Pimentou. Ze třetího místa pronikla do bojů o medaile také kanoistka Denisa Řáhová na neolympijské pětistovce a bude poprvé na světovém šampionátu ve finále A. Ze druhého místa postoupila do finále pětistovky čtyřkánoe Petr Fuksa, Petr Tettinger, Jiří Minařík, Zbyněk Pták.
Josef Dostál na MS v Miláně. | foto: Barbora Reichová/Kanoe.cz

Dostál měl v semifinále všechny své přemožitele z červnového mistrovství Evropy v Račicích, Pimentu, Švéda Martina Nathella a Kopasze. „Nejtěžší semifinále ever (ze všech). Bylo to takové předfinále. Uvidíme, jestli jsem se moc nevypráskal,“ komentoval kvalitu svých soupeřů Dostál.

Zpočátku ztrácel a v nahrávce pro média prozradil, že se po 750 metrech pomalu loučil s postupem. „Ten Švéd byl daleko přede mnou. Bohužel pro něj nevydržel nastolené tempo,“ řekl.

Uvědomoval si, že tato jízda byla mimořádně důležitá. „Že se aspoň dvě medaile budou rozdělovat mezi tuto postupovou trojici. To nastavené tempo bylo šílené,“ uvedl Dostál. Na vítěze svého semifinále Kopasze sice ztratil 1,54 sekundy, přesto měl rychlejší čas než vítězové zbývajících dvou semifinálových rozjížděk. Boj o medaili ho čeká v sobotu.

Kanoista Fuksa je na MS i ve finále pětistovky, kajakář Dostál vyhrál rozjížďku

Čtyřiadvacetiletá Řáhová se ve čtvrtek marně snažila o postup do finále v závodě deblkánoí na 500 metrů, s Kamilou Šímovou dojely v semifinále páté. V individuálním závodě v pátek uspěla. V polovině trati sice figurovala až na páté pozici, ale pak se protlačila o dvě místa dopředu. Teťjanu Smylovenkovou z Ázerbájdžánu v souboji o postupovou třetí příčku porazila o pouhých osm setin sekundy.

„Já jsem věděla, že to bude těžké, ale tohle byl teda masakr. Snažila jsem se jet, jak to vždycky jezdím, vypálit start, pak v půlce se trošku pošetřit a pak dát ten finiš,“ řekla kanoistka, kterou v sobotu čeká první velké světové finále.

Denisa Řáhová na MS v Miláně.

Před dvěma lety byla v Duisburgu na olympijské dvoustovce třináctá. V Kodani 2021 vypadla v závodech na 200 i 500 metrů v semifinále.

O další český postup se postarala čtyřkánoe, v níž vzhledem k neúčasti na deblu s bratrem Martinem dostal prostor Petr Fuksa. Obsadila druhé místo o 35 setin za Kanadou a rovněž v sobotu pojede finále.

O jedno místo za postupem na olympijské pětistovce skončila kajakářka Barbora Betlachová, která byla v semifinále čtvrtá. Na postupové třetí místo měla více než dvousekundovou ztrátu.

Dostál postoupil na kilometru do finále, o medaili zabojuje i kanoistka Řáhová

Olympijský vítěz Josef Dostál postoupil na mistrovství světa do finále závodu kajakářů na kilometru. V semifinále dojel třetí za Maďarem Bálintem Kopaszem a Portugalcem Fernandem Pimentou. Ze třetího...

22. srpna 2025  12:04

