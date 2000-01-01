náhledy
Během září a října mají para sportovci na programu hned několik mistrovství světa. A že se na nich Čechům mimořádně daří! Ze Singapuru přivezli plavci jedenáct medailí, hned sedm jich obstaral David Kratochvíl. Lukostřelci se v Jižní Koreji zaskvěli čtyřmi cennými kovy, atleti na stále probíhajícím šampionátu v Indii vybojovali už dvě medaile. Všechny úspěchy si můžete připomenout v naší galerii.
Autor: ČSPS, David Kučera
PLAVÁNÍ: DAVID KRATOCHVÍL. A nemůžeme začít nikým jiným než hrdinou celého výčtu. Od talentovaného plavce, jenž na loňské paralympiádě posbíral tři medaile, se cenný kov z mistrovství světa očekával. Ale 17letý Kratochvíl jich vybojoval hned sedm.
Autor: Český paralympijský výbor
Domů přivezl čtyři zlata, v závodě na 400 metrů volným způsobem dokonce časem 4:19,83 vytvořil nový světový rekord. „To je určitě nejcennější medaile. Byl to poslední závod, svěťák po 33 letech je obrovský úspěch. Ale celkově to byl senzační šampionát, prostě bombex,“ komentoval.
Autor: Český paralympijský výbor
Sbírku doplnil Kratochvíl jedním stříbrem a dvěma bronzy. A kam může svoje výkony ještě posunout? „Sedm zlatých by samozřejmě bylo nádherných, ale já chci hlavně zlepšovat sám sebe. Teď si ovšem dám od bazénu chvíli pauzu.“
Autor: ČSPS, David Kučera
PLAVÁNÍ: AGÁTA KOUPILOVÁ. „Pro mě dopadl šampionát nejlíp, jak mohl, jsem hrozně spokojená,“ radovala se reprezentantka, která v Singapuru získala tři stříbra. Už před dvěma lety brala na mistrovství světa bronz, teď svůj výkon ještě povýšila. „Navíc je to motivace i do dalších let, abych to třeba ještě trochu vylepšila.“
Autor: Český paralympijský výbor
PLAVÁNÍ: ARNOŠT PETRÁČEK. A historický šampionát pro české para plavce završil bronz zkušeného Petráčka ze závodu na 50 metrů znak. „Bronzová medaile je parádní, hlavně, že po tolika letech pořád cinká,“ narážel na svůj první světový kov z roku 2006. „I týmově je to krásný úspěch.“
Autor: Reuters
LUKOSTŘELBA: ŠÁRKA PULTAR MUSILOVÁ. Ze Singapuru se přesuňme do jihokorejského Soulu, kde rovněž vládla česká vlajka. V lukostřelbě se dařilo Šárce Pultar Musilové, která překonala přezdívku „stříbrná Šárka“ a odvezla si ze soutěže jednotlivkyň zlato. „Je to hrozná úleva, že se mi to doopravdy povedlo. Bylo to pro mě velké překvapení, ale je za tím tvrdá práce.“
Autor: Reuters
LUKOSTŘELBA: DAVID DRAHONÍNSKÝ A ŠÁRKA PULTAR MUSILOVÁ. I na stříbro ale došlo. Pultar Musilová byla druhá v týmové soutěži mixu po boku Davida Drahonínského, jenž na šampionát odjížděl s antibiotiky. „Každý jede na šampionát vyhrát medaili, ne se jenom zúčastnit. Mně se naštěstí s pomocí Šárky jednu podařilo vydolovat.“
Autor: Tadeáš Mahel - ČPV
LUKOSTŘELBA: TEREZA BRANDTLOVÁ. Soutěž jednotlivkyň měla na stupních vítězek českou vlajku hned dvakrát. Bronz totiž připadl Tereze Brandtlové. „Musím říct, že mě tenhle úspěch pěkně nakopnul. Budu dál makat a uvidíme, na co to bude stačit. Příští rok máme mistrovství Evropy a další paralympiádu mám v hlavě už od Paříže.“
Autor: Reuters
LUKOSTŘELBA: ŠÁRKA PULTAR MUSILOVÁ A TEREZA BRANDTLOVÁ. Čtvrtou a poslední medaili vybojovaly Pultar Musilová a Brandtlová společně. V týmové soutěži si zajistily bronz. „Zkrátka to byl krásný šampionát,“ zhodnotila Brandtlová.
Autor: Reuters
ATLETIKA: ALEŠ KISÝ. A konečně do Indie, kde Aleš Kisý vykouzlil ze čtvrtého místa stříbrnou medaili. Jak? Vedení české výpravy uspělo s podáním protestu na jeho dva soupeře. Zkušený český koulař se tak mohl radovat z cenného kovu. „Jsem za to obrovsky rád,“ těšilo ho. „Protesty k tomu zkrátka patří. My tady vrháme koulí, a pokud jiný sportovec v podstatě hází, je potřeba na to upozornit.“
Autor: Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
ATLETIKA: FRANTIŠEK SERBUS. I v hodu kuželkou má Česká republika svého medailového zástupce. Solidním výkonem 34,46 metru si dlouholetý reprezentant František Serbus přivlastnil bronz. „Je to pro mě největší úspěch za posledních jedenáct let. A nejen pro mě, ale pro celý náš tým.“
Autor: Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců