OBRAZEM: Plavci, lukostřelci i atleti. Když MS para sportů plodí české medaile
Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez
Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...
Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal
Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...
Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese
Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...
Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání
Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.
Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami
Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...
Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko
Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...
ONLINE: Liberec - Bohemians, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky
Souboj sedmého týmu tabulky s devátým nabízí závěr sobotního programu 11. kola fotbalové Chance Ligy. Liberec hraje doma s pražskými Bohemians, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...
ONLINE: United i Arsenal vedou. Chystá se šlágr Chelsea-Liverpool, Tottenham slaví
Fotbalisté Tottenhamu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad nováčkem z Leedsu 2:1, pod obě trefy se podepsal Kudus. Sobotní program pokračuje od 16 hodin, kdy hraje Arsenal derby s West Hamem a...
Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli
Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...
Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko
Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...
Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Russell před Verstappenem, Piastri třetí
Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 ovládl překvapivě George Russell z Mercedesu. Sedmadvacetiletý Brit porazil na trati v Marina Bay o 182 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa Maxe...
Nosková proti světové sedmičce přežila tři mečboly a zahraje si největší finále kariéry
Tenistka Linda Nosková slaví největší úspěch v dosavadní kariéře, na turnaji WTA 1000 v Pekingu postoupila do finále. Mezi nejlepší čtyřkou zdolala světovou sedmičku Jessicu Pegulaovou 6:3, 1:6 a...
Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku
Na pražském Proseku, kde už nyní hrají a trénují fotbalistky Sparty, vznikne nový areál pro dívčí fotbal. V rámci rozsáhlé rekonstrukce tu vyroste i nová tribuna pro 800 diváků. Memorandum o...
Docela zápřah. Každý víkend jsem hrál několik zápasů, líčí volejbalový talent
Je odchovancem libereckého klubu a v minulé sezoně se už v mladém věku pevně usadil v kádru extraligového A-týmu volejbalistů Dukly. Blokař Štěpán Svoboda navíc výrazně přispěl k mistrovskému titulu...
Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky
Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...
Mladá Boleslav se potýká s marodkou, proti Plzni bude hrát o tři dny později
Z nedělního programu 12. kola hokejové extraligy vypadl duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Hrát se bude až ve středu 8. října. Středočeši den po domácí porážce 3:4 s Českými Budějovicemi oznámili na...
Kämpf je k dispozici, změní v NHL adresu? Toronto nabídlo útočníka ostatním klubům
Vedení Toronta nabídlo útočníka Davida Kämpfa ostatním klubům NHL. Maple Leafs zařadili třicetiletého hokejistu a loňského mistra světa na seznam nechráněných volných hráčů. Pokud si ho žádný...