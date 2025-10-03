OBRAZEM: Plavci, lukostřelci i atleti. Když MS para sportů plodí české medaile

  16:35
Během září a října mají para sportovci na programu hned několik mistrovství světa. A že se na nich Čechům mimořádně daří! Ze Singapuru přivezli plavci jedenáct medailí, hned sedm jich obstaral David Kratochvíl. Lukostřelci se v Jižní Koreji zaskvěli čtyřmi cennými kovy, atleti na stále probíhajícím šampionátu v Indii vybojovali už dvě medaile. Všechny úspěchy si můžete připomenout v naší galerii.
David Kratochvíl se vrátil z mistrovství světa v para plavání se sedmi... Plavec David Kratochvíl ve finále paralympijských her v Paříži. David Kratochvíl se připravuje ke startu paralympijského finále na 50 metrů... David Kratochvíl se vrátil z mistrovství světa v para plavání se sedmi... Plavkyně Agáta Koupilová se chystá na finále paralympijských her. Plavec Arnošt Petráček získal na paralympiádě bronz v závodě na 50 metrů znak. Česká lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová na paralympiádě v Paříži. Para lukostřelci se vrátili z mistrovství světa se čtyřmi medailemi. Česká lukostřelkyně Tereza Brandtlová slaví bronz na paralympiádě v Paříži. České lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová (vpravo) a Tereza Brandtlová na... Para koulař Aleš Kisý na mistrovství světa. František Serbus s bronzovou medailí z mistrovství světa v para atletice.

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:33

ONLINE: Liberec - Bohemians, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky

Souboj sedmého týmu tabulky s devátým nabízí závěr sobotního programu 11. kola fotbalové Chance Ligy. Liberec hraje doma s pražskými Bohemians, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

4. října 2025  17:30

ONLINE: United i Arsenal vedou. Chystá se šlágr Chelsea-Liverpool, Tottenham slaví

Fotbalisté Tottenhamu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad nováčkem z Leedsu 2:1, pod obě trefy se podepsal Kudus. Sobotní program pokračuje od 16 hodin, kdy hraje Arsenal derby s West Hamem a...

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  17:27

Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli

Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:21

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  16:58

Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Russell před Verstappenem, Piastri třetí

Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 ovládl překvapivě George Russell z Mercedesu. Sedmadvacetiletý Brit porazil na trati v Marina Bay o 182 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa Maxe...

4. října 2025  16:53

Nosková proti světové sedmičce přežila tři mečboly a zahraje si největší finále kariéry

Tenistka Linda Nosková slaví největší úspěch v dosavadní kariéře, na turnaji WTA 1000 v Pekingu postoupila do finále. Mezi nejlepší čtyřkou zdolala světovou sedmičku Jessicu Pegulaovou 6:3, 1:6 a...

4. října 2025  15:27

Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku

Na pražském Proseku, kde už nyní hrají a trénují fotbalistky Sparty, vznikne nový areál pro dívčí fotbal. V rámci rozsáhlé rekonstrukce tu vyroste i nová tribuna pro 800 diváků. Memorandum o...

4. října 2025  14:32

Docela zápřah. Každý víkend jsem hrál několik zápasů, líčí volejbalový talent

Je odchovancem libereckého klubu a v minulé sezoně se už v mladém věku pevně usadil v kádru extraligového A-týmu volejbalistů Dukly. Blokař Štěpán Svoboda navíc výrazně přispěl k mistrovskému titulu...

4. října 2025  14:19

Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...

4. října 2025  13:44

