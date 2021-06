Moderní pětibojaři zabojují v Káhiře o světové medaile i účast v Tokiu

„Sestava, která se objeví na mistrovství světa, je nakonec hodně jiná od toho, co jsme si představovali. Ale taková je situace,“ uvedl reprezentační kouč Jakub Kučera.

Světový šampionát odstartuje v úterý štafetou žen, do které nastoupí Anna Roubíčková a Veronika Novotná. Ve středeční mužské štafetě se představí Ondřej Polívka s Martinem Bilkem. Čtvrteční kvalifikace žen bude znamenat druhý start pro Roubíčkovou, kterou doplní Barbora Rajnoch. V pátek absolvují kvalifikaci mužů Jan Kuf, Marek Grycz, Ondřej Svěchota a David Kindl.

V závěrečné pondělní smíšené štafetě by se měli objevit Rajnoch a jeden z dvojice Grycz - Svěchota. „Rozhodneme se podle průběhu individuální soutěže,“ řekl Kučera.

Mistrovství světa nabízí poslední možnost přímé kvalifikace na olympiádu v Tokiu. Kvalifikační limity splní pouze medailisté. Pokud už budou mít kritéria splněna z předchozích závodů, přechází místa přímo do olympijského žebříčku. Z Čechů má největší šanci doplnit Vlacha, který se kvalifikoval na olympiádu díky zisku bronzu na ME 2019, především Kuf.

„Příprava proběhla dobře. Zase se to posunulo a vypadá to, že tělo už funguje tak, jak bych si představoval. Zlepšilo se to jak ve vodě, tak na běhu. I na šermu jsem snad udělal nějakou práci,“ věří Kuf. K olympijské kvalifikaci se ale neupíná. „Spokojený budu, když vyloženě nepokazím žádnou disciplínu. Věřím, že když neudělám nějakou zbytečnou chybu, bude to dobré. O umístění teď představu nemám. Ale samozřejmě je to mistrovství světa, takže čím výš, tím líp.“

Během závodů se očekávají až čtyřicetistupňová horka. „V teplu závodím radši, ale tohle je samozřejmě už trochu extrém. Ale věřím, že jsem relativně schopný ty podmínky docela dobře přežít,“ řekl Kuf, bronzový ze světového šampionátu ve Varšavě 2014.

Česká výprava si po špatných zkušenostech z minulosti vzala do Egypta vlastní jídlo. „Předloni jsme tam s fyzioterapeutkou chytli opravdu těžkou střevní infekci. Uděláme všechno pro to, aby závod dopadl dobře nejen výsledkově, ale aby ho všichni i ve zdraví přečkali. Protože tímhle letošní sezona nekončí, její hlavní část naopak teprve začíná,“ uvedl Kučera.