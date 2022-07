Mladí vodní slalomáři přidali na MS v Ivree dvě stříbra a bronz

MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu Ivrea (Itálie) K1

Junioři: 1. Castryck (Fr.) 83,35 (0 tr. sekund), 2. Venc -1,63 (0), ...4. Novák -2,45 (2), v kvalifikaci 24. Semerád (všichni ČR).

Juniorky: 1. Pistoniová (It.) 94,14 (0), ...5. Samková -12,63 (4), 9. K. Kneblová -66,44 (52), v semifinále 11. Švehlová (všechny ČR). C1

Muži do 23 let: 1. Debliquy (Fr.) 87,89 (0), ...3. Heger -1,15 (0), 8. Kratochvíl -7,21 (4), v semifinále 24. Král (všichni ČR).

Ženy do 23 let: 1. Borghiová (It.) 95,24 (0), 2. G. Satková -1,66 (2), 4. T. Kneblová -9,47 (2), 5. Říhová (všechny ČR) -9,70 (2).