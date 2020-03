Mladí čeští softbalisté se blýskli ziskem světového bronzu

Čeští softbalisté do 18 let sice minulý víkend zahájili šampionát porážkou s Austrálií, pak ale zdolali JAR a Kanadu, těsně prohráli s Argentinou a po výhře nad Singapurem postoupili do finálové skupiny. V ní tým kolem nadhazovače Jakuba Osičky porazil domácí Nový Zéland a Guatemalu a na jeho účasti v zápase o bronz nic nemohla změnit ani prohra s Japonskem.

V rozhodujícím duelu o medaili povolil Osička Argentincům jediný odpal a v druhé směně doběhli pro body Tadeáš Kalčev a Jan Voráček. „Byl to nejtěžší zápas na turnaji. Ať už bylo jakékoliv skóre, museli jsme to zvládnout nervy a udělat ten poslední krok,“ uvedl v tiskové zprávě Osička, který se s polařem Adamem Buchnerem dostal do All Star týmu šampionátu.

„Dokázali jsme hrát nejlepší softbal proti nejlepším týmům na světě, jak jsme si slíbili. Šli jsme si za tím,“ prohlásil Osička, který na turnaji zaznamenal 84 strikeutů, nejvíce ze všech nadhazovačů.

„Máme velmi silnou osu nadhazovač - zadák, pálkařsky jsme se také prosadili a týmový duch byl velmi dobrý. K lepším pozicím do dalších let nám na nejlepší týmy chybí už jen malé krůčky. Věřím, že je postupně splníme,“ řekl kouč Stroner.