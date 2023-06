V Liberci odstartuje juniorské mistrovství světa v hokejbalu

„Chceme pojmout šampionát jako oslavu této krásné hry v podání nejlepších juniorů. Úrovní a připraveností organizace celého projektu bychom se rádi vrátili do dob před pandemií covid19,“ řekl předseda Českomoravského svazu hokejbalu Martin Komárek.

„Proč Liberec? Hlavním důvodem byla prezentace hokejbalu v tomto krajském městě a spolupráce s místním klubem. Velmi silnými body při rozhodování byla přítomnost tří hal, jejich velmi kvalitní zázemí, dostupnost z letiště a také dostatečná ubytovací kapacita v blízkosti sportovišť.“

V Liberci se letos bude psát historie, protože tolik juniorských kategorií se na jednom místě ještě nikdy nesešlo. Klasický turnaj je obohacený o mužskou kategorii U23 a ženskou U21. Tyto týmy nemohly odehrát své turnaje kvůli pandemii.

Od 28. června do 6. července se na severu Čech představí téměř tisícovka mladých hokejbalistů. V úvodní fázi šampionátu se o tituly mistrů světa utkají hráči do 16, 20 a 23 let. Největší počet celků, osm, nabídne nejmladší kategorie šampionátu. Představí se v ní po dvou výběrech z Kanady a Česka, a dále Američané, Britové, Slováci a Švýcaři. Kategorie U23 má šestičlenné obsazení, U20 pětičlenné.

Totéž platí o juniorech do 18 a juniorkách do 21 let, kteří vstoupí do bojů až ve druhé části mistrovství. Liberec byl pro pořádání velké světové akce vybrán i kvůli propagaci hokejbalu na severu Čech, kde je na vzestupu klub HBC Liberec, který neustále rozšiřuje svou mládežnickou základnu.

„Věřím, že světový šampionát v této sportovní disciplíně může inspirovat spoustu lidí k tomu, aby se o hokejbal nejen zajímali, ale také měli chuť ho aktivně provozovat,“ uvedl liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Česko patří v hokejbalu ke světové špičce, často bývá i pořadatelem elitních akcí. Mistrovství světa v každé kategorii se koná vždy po dvou letech. Nejvíce vidět byla vždy česká hokejbalová reprezentace mužů, která má na svém kontě 12 medailí – 3 zlaté, 6 stříbrných a 3 bronzové. Medailovou sbírku ze světové scény mají i české ženy.

V juniorských kategoriích je situace obdobná. Hokejbalová dvacítka bude v Liberci dokonce obhajovat světové zlato z kanadského St. John’s z roku 2018. Pandemie pak sled šampionátů narušila, juniorská špička se tak opět schází až letos v Liberci.

„Vzhledem k tomu, že od posledního šampionátu nebyla žádná vrcholná mezinárodní akce, neznáme sílu soupeřů. Ale jak se kluci zatím jevili na přípravných kempech, tak si myslím, že dáme dohromady velmi silný tým. Máme hráče, kteří okusili extraligu, hrají v 1. lize, juniorské soutěže. Na domácí MS pojedeme s nejvyššími cíli,“ řekl trenér reprezentační osmnáctky Martin Davídek.

Podrobnější informace o blížícím se MS juniorů v hokejbalu včetně rozpisu zápasů najdete na webu liberec2023. cz. Vstupenky na turnaj lze zakoupit na ticketportal.cz.