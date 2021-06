Ječmínek vypadl na MS judistů v druhém kole, Zemanová hned v úvodním

Ječmínek si na úvod poradil s reprezentantem Haiti Philippem Abelem Metellusem, proti němuž dvakrát bodoval a souboj ukončil 47 sekund před limitem. Pak ale osmadvacetiletý český reprezentant narazil na bronzového medailistu z posledních dvou světových šampionátů Hidajeta Hejdarova z Ázerbájdžánu, kterému nedokázal vzdorovat. Prohrál po dvou a půl minutách na ipon.

Zemanová si na rozdíl od listopadového evropského šampionátu v Praze neporadila s Eteri Lipartelianiovou, juniorskou mistryní světa z roku 2019. Rozhodující chvat se gruzínské reprezentantce povedl rovnou minutu před koncem.

Na šampionátu v Budapešti nestartuje olympijský vítěz Lukáš Krpálek, který dal přednost přípravě na OH v Tokiu. Mistrovství světa je poslední akcí, která se započítává do olympijského žebříčku.

Z českých judistů bude bojovat o postup ještě ve čtvrtek David Klammert v kategorii do 90 kilogramů. David Pulkrábek je po vyřazení ve druhém kole zatím na první nepostupové 19. pozici, ale má ještě šanci na olympijskou letenku, pokud by Klammert skončil do pátého místa.