Judista Pulkrábek skončil na mistrovství světa ve druhém kole

„Bohužel v posledním útoku, který byl velice dobrý, soupeř Davidův útok vyblokoval. David tam zapomněl ruku a Kazach ho upáčil,“ uvedl v nahrávce pro média reprezentační trenér Petr Lacina a dodal, že Pulkrábek je v žebříčku pro OH na první nepostupové 19. pozici.

Podle tiskové zprávy českého svazu má ještě Pulkrábek na Tokio šanci. Pokud by jeho reprezentační kolega David Klammert v kategorii do 90 kg skončil na MS do pátého místa, postoupil by na olympijské hry přímo a Pulkrábek by se pod pěti kruhy představil na základě kontinentální kvóty.

Sedmadvacetiletý Pulkrábek, který byl před měsícem pátý na Grand Slamu v Kazani, usiluje o první start pod pěti kruhy. Pulkrábkovým maximem z pěti účastí na MS je předloňské třetí kolo z Tokia. Na dubnovém evropském šampionátu v Lisabonu vypadl hned v úvodním kole.

Mistrovství světa se letos koná jen sedm týdnů před vrcholem sezony v Tokiu, proto řada předních judistů chybí. Češi se musejí obejít bez tradičního lídra Lukáše Krpálka, který v nejtěžší kategorii neobhajuje titul z roku 2019. Jako jediný z Čechů má už vítěz z Ria olympijskou účast jistou. V týmu je celkem šest mužů a dvě ženy.