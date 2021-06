Rychlý konec judistů. Kopecký a Musil prohráli na MS hned první duel

Junior Kopecký při debutu na seniorském MS nestačil na rakouského reprezentanta Šamila Borčašviliho, který v březnu skončil druhý na Grand Slamu v Tbilisi. V první polovině dostal český reprezentant dvě varování, ale držel se. Borčašvilimu se však v posledních sekundách duelu povedla bodovaná technika, za kterou dostal se závěrečným klaksonem wazari. Kopecký už neměl šanci na odpověď.

Rychle skončil šestý světový šampionát pro třiatřicetiletého Musila. S Alfonsem Urquizaem prohrál za 79 sekund. Španělský judista ho dostal na zem a tam ho udržel na zádech.

Členové českého týmu, v němž kvůli přípravě na olympijské hry chybí obhájce světového titulu Lukáš Krpálek, se zatím v Budapešti nedostali přes druhé kolo. Šanci vylepšit tuto bilanci budou mít ve čtvrtek David Klammert a Jiří Petr v kategorii do 90 kilogramů. První jmenovaný bojuje i o olympijské hry a v případě svého umístění do pátého místa by na hry pomohl i reprezentačnímu kolegovi Davidu Pulkrábkovi.