Házenkářkám bude ve zbytku šampionátu chybět zraněná brankářka Novotná

„Dnes ráno bohužel přišla informace, že to dál nepůjde. Ze zdravotních důvodů byla vyřazena z kádru a už reprezentaci opustila,“ řekl Hlavatý.
Pětadvacetiletá Novotná, hájící klubové barvy Met, byla oporou českého týmu, který na MS v Německu prohrál se Švédskem, Brazílií a po výhře nad Kubou prošel ze základní skupiny. V té osmifinálové však nestačil na Angolu. V pátek Češky budou čelit Norkám a v neděli Koreji.
Druhou gólmankou českého týmu vedle Novotné je na šampionátu Patricie Wizurová z Poruby. Ta zatím zasáhla jen do utkání s Kubou.