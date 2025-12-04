Házenkářkám bude ve zbytku šampionátu chybět zraněná brankářka Novotná

Autor:
  20:16
České házenkářky budou ve zbytku mistrovství světa v Německu postrádat brankářskou jedničku Sabrinu Novotnou. Ve středečním zápase proti Angole, v němž Češky přišly po prohře 25:28 o šanci na postup do čtvrtfinále, se zranila a trenér Tomáš Hlavatý řekl bez bližších podrobností pro svazový facebook, že už výpravu opustila. K týmu se místo ní připojila Michaela Malá z pražské Slavie.

Brankářka Sabrina Novotná se snaží vyrazit míč v zápase kvalifikace na mistrovství Evropy. | foto: Hanka Vrbková / Česká házená

„Dnes ráno bohužel přišla informace, že to dál nepůjde. Ze zdravotních důvodů byla vyřazena z kádru a už reprezentaci opustila,“ řekl Hlavatý.

Pětadvacetiletá Novotná, hájící klubové barvy Met, byla oporou českého týmu, který na MS v Německu prohrál se Švédskem, Brazílií a po výhře nad Kubou prošel ze základní skupiny. V té osmifinálové však nestačil na Angolu. V pátek Češky budou čelit Norkám a v neděli Koreji.

Druhou gólmankou českého týmu vedle Novotné je na šampionátu Patricie Wizurová z Poruby. Ta zatím zasáhla jen do utkání s Kubou.

