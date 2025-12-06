Jednoznačná záležitost na úvod domácího MS. Florbalistky nasázely Dánkám 11 gólů

Jubilejní 100. zápas v národním týmu odehrála útočnice Martina Řepková. Na tuto metu dosáhla jako osmá po brankářce Janě Christianové (150), Elišce Krupnové (141), Haně Koníčkové (135), Denise Billé (121), Tereze Urbánkové (116), Denise Ratajové (106) a Adéle Bočanové (100).
Dánky odolávaly do času 10:59, kdy po bekhendové přihrávce Karolíny Klubalové překonala brankářku Mette Thorsagerovou Staňková. Ve svém sedmém utkání na MS se radovala z premiérové branky. Ve 14. minutě opět po asistenci Klubalové zvýšila kapitánka Michaela Kubečková.
Ve 25. minutě se trefila Denisa Ratajová a za 112 sekund zakončila kombinaci s Klubalovou a Kubečkovou Staňková. Po další asistenci Kubečkové si připsala v čase 35:16 desátou reprezentační branku ve 21. duelu Klubalová, která v pondělí oslaví 19. narozeniny.
Za 51 sekund zakončila samostatnou akci Ratajová a 22. brankou na mistrovství světa v kariéře se vyrovnala druhé nejlepší české střelkyni Tereze Urbánkové. Za dalších 74 sekund po přihrávce Staňkové upravila na 7:0 Anna Brucháčková, která se prosadila bekhendovým blafákem.
Po 32 sekundách závěrečného dějství si střelu Staňkové ztečovala nohou do vlastní branky Thorsagerová a obránkyně švédského Kalmarsundu dovršila hattrick. Ve 45. minutě si pokus Ratajové srazila do branky Sofie Carlsenová a poprvé inkasovala Liv Petersenová.
Desátý gól přidala v 51. minutě Klubalová. Výsledek ještě dovršila 38 sekund před koncem tečí střely Nely Jirákové Staňková. Nikola Příleská neinkasovala a připsala si třetí čisté konto v reprezentační kariéře. Češky vyhrály nad Dánskem i sedmý vzájemný duel v historii, a to druhým nejvyšším rozdílem po vítězství ze zmíněného čtvrtfinále v Singapuru 13:1.
10:59. Staňková (Klubalová)
13:50. Kubečková (Klubalová)
24:38. Ratajová (Řepková)
26:26. Staňková (Kubečková)
35:16. Klubalová (Kubečková)
36:07. Ratajová
37:21. Brucháčková (Kubečková)
40:32. Staňková (Jiráková)
44:04. Klubalová (Staňková)
50:52. Klubalová (Jiráková)
59:22. Jiráková (Brucháčková)
Příleská (Christiánová) – Staňková, Jiráková, Ratajová, Stůjová, Beránková, Mechlová, Gocová – Klubalová, Kubečková, Brucháčková, Řepková, Keprtová, Bačová, Fuchsová, Štekerová, Husková, Sikorová, Trojánková.
Thorsagerová (45. Petersenová) – Habersatterová, K. Thomsenová, Mörchová, Wensleyová, Hundevadtová, Beckerová – Abildgaardová, Frederiksenová, E. Thomsenová, Gabrielssonová, Larsenová, Voldbyová, Töthová, Jörgensenová, Faldenová, Carlsenová.
Rozhodčí: Nerg – Saarinen
Počet diváků: 2811