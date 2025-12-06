Jednoznačná záležitost na úvod domácího MS. Florbalistky nasázely Dánkám 11 gólů

Autor: ,
  20:01
České florbalistky odstartovaly domácí mistrovství světa v Brně výhrou nad Dánskem 11:0. Pět bodů za čtyři góly a jednu asistenci si připsala v repríze čtvrtfinále minulého šampionátu obránkyně Šárka Staňková. Návštěva 2811 diváků překonala rekord na zahajovací den MS. Druhý duel v základní skupině A sehrají svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky v neděli od 16:45 proti Lotyšsku.
České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku.

České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku. | foto: ČTK

Karolína Klubalová se raduje z gólu v utkání proti Dánsku.
Nikola Příleská zasahuje v utkání proti Dánsku.
Zaplněná tribuna na utkání florbalového MS žen mezi Českem a Dánskem.
Martina Řepková v utkání proti Dánsku.
7 fotografií

Jubilejní 100. zápas v národním týmu odehrála útočnice Martina Řepková. Na tuto metu dosáhla jako osmá po brankářce Janě Christianové (150), Elišce Krupnové (141), Haně Koníčkové (135), Denise Billé (121), Tereze Urbánkové (116), Denise Ratajové (106) a Adéle Bočanové (100).

Dánky odolávaly do času 10:59, kdy po bekhendové přihrávce Karolíny Klubalové překonala brankářku Mette Thorsagerovou Staňková. Ve svém sedmém utkání na MS se radovala z premiérové branky. Ve 14. minutě opět po asistenci Klubalové zvýšila kapitánka Michaela Kubečková.

Martina Řepková v utkání proti Dánsku.

Ve 25. minutě se trefila Denisa Ratajová a za 112 sekund zakončila kombinaci s Klubalovou a Kubečkovou Staňková. Po další asistenci Kubečkové si připsala v čase 35:16 desátou reprezentační branku ve 21. duelu Klubalová, která v pondělí oslaví 19. narozeniny.

Za 51 sekund zakončila samostatnou akci Ratajová a 22. brankou na mistrovství světa v kariéře se vyrovnala druhé nejlepší české střelkyni Tereze Urbánkové. Za dalších 74 sekund po přihrávce Staňkové upravila na 7:0 Anna Brucháčková, která se prosadila bekhendovým blafákem.

Florbalistky Šárka Staňková a Karolína Klubalová se radují z gólu proti Dánsku.

Po 32 sekundách závěrečného dějství si střelu Staňkové ztečovala nohou do vlastní branky Thorsagerová a obránkyně švédského Kalmarsundu dovršila hattrick. Ve 45. minutě si pokus Ratajové srazila do branky Sofie Carlsenová a poprvé inkasovala Liv Petersenová.

Desátý gól přidala v 51. minutě Klubalová. Výsledek ještě dovršila 38 sekund před koncem tečí střely Nely Jirákové Staňková. Nikola Příleská neinkasovala a připsala si třetí čisté konto v reprezentační kariéře. Češky vyhrály nad Dánskem i sedmý vzájemný duel v historii, a to druhým nejvyšším rozdílem po vítězství ze zmíněného čtvrtfinále v Singapuru 13:1.

Mistrovství světa žen
Skupina A 6. 12. 2025 17:30
Česko : Dánsko 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)
Góly:
10:59. Staňková (Klubalová)
13:50. Kubečková (Klubalová)
24:38. Ratajová (Řepková)
26:26. Staňková (Kubečková)
35:16. Klubalová (Kubečková)
36:07. Ratajová
37:21. Brucháčková (Kubečková)
40:32. Staňková (Jiráková)
44:04. Klubalová (Staňková)
50:52. Klubalová (Jiráková)
59:22. Jiráková (Brucháčková)
Góly:
Sestavy:
Příleská (Christiánová) – Staňková, Jiráková, Ratajová, Stůjová, Beránková, Mechlová, Gocová – Klubalová, Kubečková, Brucháčková, Řepková, Keprtová, Bačová, Fuchsová, Štekerová, Husková, Sikorová, Trojánková.
Sestavy:
Thorsagerová (45. Petersenová) – Habersatterová, K. Thomsenová, Mörchová, Wensleyová, Hundevadtová, Beckerová – Abildgaardová, Frederiksenová, E. Thomsenová, Gabrielssonová, Larsenová, Voldbyová, Töthová, Jörgensenová, Faldenová, Carlsenová.

Rozhodčí: Nerg – Saarinen

Počet diváků: 2811

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nantes vs. LensFotbal - 15. kolo - 6. 12. 2025:Nantes vs. Lens //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • -
  • -
  • -
Leeds vs. LiverpoolFotbal - 15. kolo - 6. 12. 2025:Leeds vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • -
  • -
  • -
NY Rangers vs. ColoradoHokej - - 6. 12. 2025:NY Rangers vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 11.00
  • 3.80
  • 1.41
Betis vs. BarcelonaFotbal - 15. kolo - 6. 12. 2025:Betis vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
Živě3:5
  • 800.00
  • 180.00
  • -
Toulouse vs. ŠtrasburkFotbal - 15. kolo - 6. 12. 2025:Toulouse vs. Štrasburk //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.30
  • 4.20
  • 20.00
Hellas vs. BergamoFotbal - 14. kolo - 6. 12. 2025:Hellas vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
6. 12. 20:45
  • 5.91
  • 3.83
  • 1.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Hyský po výbuchu: Velká rána pro naše ambice, nebyli jsme dobře nastavení

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání na Slovácku

Dva měsíce zpátky slavil v Uherském Hradišti vítězství svého týmu pod kotlem karvinských fanoušků, kteří skandovali, aby nikam neodcházel. Už jako trenér Plzně teď utržil Martin Hyský na stejném...

6. prosince 2025  20:16

ONLINE: Liverpool opět vede, Arsenal srazil gól v závěru. City se lídrovi přiblížilo

Sledujeme online
Liverpoolský útočník Hugo Ekitiké střílí gól v utkání proti Leedsu.

Sobotní program 15. kola anglické Premier League odstartoval porážkou lídra. Arsenal po gólu v nastavení podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, Manchester City se díky vítězství 3:0 nad Sunderlandem...

6. prosince 2025  13:25,  aktualizováno  20:14

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Aktualizujeme
Sparťanský obránce Jakub Martinec vyváží míč před Jáchymem Šípem z Olomouce.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

6. prosince 2025  19:56,  aktualizováno  20:11

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky nestačily na Švýcarsko.

Velký florbalový svátek míří do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

6. prosince 2025  20:04

Jednoznačná záležitost na úvod domácího MS. Florbalistky nasázely Dánkám 11 gólů

České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku.

České florbalistky odstartovaly domácí mistrovství světa v Brně výhrou nad Dánskem 11:0. Pět bodů za čtyři góly a jednu asistenci si připsala v repríze čtvrtfinále minulého šampionátu obránkyně Šárka...

6. prosince 2025  20:01

Basketbalistky USK nasázely stovku už i Hradci, Žabiny zvládly souboj o třetí místo

Momentka z utkání USK Praha - Hradec Králové.

Basketbalistky USK Praha deklasovaly v 10. ligovém kole Hradec Králové 112:49. Z dosavadních jedenácti zápasů v ŽBL pouze dvakrát nenastřílely obhájkyně titulu sto bodů, právě proti Lvicím se jim to...

6. prosince 2025

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

6. prosince 2025  19:51

Triumfátor Jílek: Dokázal jsem jít přes bolest. V půli jsem věřil, že vyhraju

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

Účet Mezinárodní bruslařské unie ISU na síti X po triumfu Metoděje Jílka při Světovém poháru v Heerenveenu napsal: „Vychází hvězda.“ Ta Jílkova sice na ledových oválech vychází už dva roky, sobota...

6. prosince 2025  19:25

Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu 11. června ve 22 hodin východního standardního času,...

6. prosince 2025  19:24

Nejkrásnější vánoční dresy na světě?! Teplice sklízí chválu, limitka je fuč

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti Slavii.

Ach dresy krásné, dresy mé! Na góly vyhrála páteční ligový zápas Slavia, ale pokud by se soutěžilo na molu, jednoznačnou převahu by měli fotbalisté Teplic. Jejich speciální vánoční trikoty sklízejí...

6. prosince 2025  19:15

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

6. prosince 2025  18:36

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

5. prosince 2025  17:47,  aktualizováno  6. 12. 18:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.