Velký florbalový svátek míří do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po medaili. Desátý titul za sebou můžou získat Švédky. Program turnaje, herní systém, výsledky i kde šampionát sledovat najdete v přehledném textu.
Program českých florbalistek na MS 2025

České florbalistky se ve skupině A postupně střetnou s Dánskem, Lotyšskem a Švýcarskem.

DatumČasZápasVýsledky
Sobota 6. prosince17:30Česko - Dánsko-
Neděle 7. prosince16:45Lotyšsko - Česko-
Pondělí 8. prosince17:00Česko - Švýcarsko-

Skupiny a systém MS ve florbale žen:

Mistrovství světa se zúčastní 16 týmů rozdělených do čtyř skupin. Elitní skupiny A a B tvoří nejlepší reprezentace podle žebříčku IFF, do skupiny C a D byl rozlosován zbytek kvalifikovaných zemí.

Skupina ASkupina BSkupina CSkupina D
ČeskoFinskoAustrálieEstonsko
DánskoPolskoJaponskoNěmecko
LotyšskoSlovenskoNizozemskoSingapur
ŠvýcarskoŠvédskoNorskoUSA
  • Ze skupin A a B postupuje do play-off všech osm týmů.
  • Dva nejlepší celky z každé elitní skupiny jdou přímo do čtvrtfinále.
  • Ze skupiny C a D postoupí dva nejlepší týmy, které půjdou do předkola play-off. Tam se hraje systémem A4-D1, B3-C2, B4-C1, A3-D2.
  • Základní skupiny a předkolo play off hostí Brno (STAREZ Aréna Vodova), čtvrtfinále, semifinále a zápasy o medaile zamíří do Ostravy (Ostravar Aréna).

Program zápasů a tabulky na MS florbalistek:

Skupina A

DatumČasZápasVýsledky
Sobota 6. prosince17:30Česko - Dánsko-
Neděle 7. prosince10:30Dánsko - Švýcarsko-
Neděle 7. prosince16:45Lotyšsko - Česko-
Pondělí 8. prosince10:00Lotyšsko - Dánsko-
Pondělí 8. prosince17:00Česko - Švýcarsko-
Sobota 6. prosince10:00Švýcarsko - Lotyšsko-
#TýmZVRPSkóreB
1Švýcarsko00000:00
2Česko00000:00
3Lotyšsko00000:00
4Dánsko00000:00

Skupina B

DatumČasZápasVýsledky
Sobota 6. prosince13:00Švédsko - Finsko-
Sobota 6. prosince20:30Slovensko - Polsko-
Neděle 7. prosince13:00Finsko - Slovensko-
Neděle 7. prosince20:00Polsko - Švédsko-
Pondělí 8. prosince13:45Polsko - Finsko-
Pondělí 8. prosince20:00Švédsko - Slovensko-
#TýmZVRPSkóreB
1Finsko00000:00
2Švédsko00000:00
3Polsko00000:00
4Slovensko00000:00

Skupina C

DatumČasZápasVýsledky
Sobota 6. prosince11:00Austrálie - Nizozemsko-
Sobota 6. prosince20:00Japonsko - Norsko-
Neděle 7. prosince13:30Austrálie - Japonsko-
Neděle 7. prosince19:30Nizozemsko - Norsko-
Pondělí 8. prosince13:00Nizozemsko - Japonsko-
Pondělí 8. prosince19:00Norsko - Austrálie-
#TýmZVRPSkóreB
1Japonsko00000:00
2Norsko00000:00
3Nizozemsko00000:00
4Austrálie00000:00

Skupina D

DatumČasZápasVýsledky
Sobota 6. prosince14:00Singapur - USA-
Sobota 6. prosince17:00Estonsko - Německo-
Neděle 7. prosince10:00USA - Německo-
Neděle 7. prosince16:30Estonsko - Singapur-
Pondělí 8. prosince10:45Německo - Singapur-
Pondělí 8. prosince16:00USA - Estonsko-
#TýmZVRPSkóreB
1Singapur00000:00
2Německo00000:00
3Estonsko00000:00
4USA00000:00

Play off na MS ve florbale žen 2025

Předkolo play off

DatumČasZápasVýsledky
Úterý 9. prosince11:00B3 - C2
Úterý 9. prosince13:00B4 - C1
Úterý 9. prosince16:00A4 - D1
Úterý 9. prosince19:00A3 - D2

Čtvrtfinále

DatumČasZápas
Čtvrtek 11. prosince16:30A1 - B4/C1
Čtvrtek 11. prosince19:30A2 - B3/C2
Pátek 12. prosince16:00B1 - A4/D1
Pátek 12. prosince19:00B2 - A3/D2

Semifinále

DatumČasZápas
Sobota 13. prosince16:00Semifinále 1
Sobota 13. prosince19:00Semifinále 2

Zápas o 3. místo a Finále

DatumČasZápas
Neděle 14. prosince12:45O 3. místo
Neděle 14. prosince16:00Finále

Nominace českých florbalistek na MS 2025

V nominaci kouče Lukáše Procházky je dvacet hráček. Jedenáct hraje domácí nejvyšší soutěž, devět působí v zahraničních klubech.​

PostJménoKlub
BrankářkaNikola PříleskáVítkovice
BrankářkaJana ChristianováThorengruppen/Švéd.
ObránkyněMichaela MechlováTatran Střešovice
ObránkyněKarolína StůjováTatran Střešovice
ObránkyněVendula BeránkováVítkovice
ObránkyněSofie GocováLund/Švéd.
ObránkyněNela JirákováEndre/Švéd.
ObránkyněDenisa RatajováZug United/Švýc.
ObránkyněŠárka StaňkováKalmarsund/Švéd.
ÚtočniceLinda FuchsováTatran Střešovice
ÚtočniceBarbora HuskováTatran Střešovice
ÚtočnicePavlína BačováFBC Ostrava
ÚtočniceAnna BrucháčkováBulldogs Brno
ÚtočniceKarolína KlubalováLiberec
ÚtočniceNela SikorováVítkovice
ÚtočniceNikola ŠtekerováChodov
ÚtočniceVanessa Rebecca KeprtováLund/Švéd.
ÚtočniceMichaela KubečkováKalmarsund/Švéd.
ÚtočniceMartina ŘepkováZug United/Švýc.
ÚtočniceEliška TrojánkováChur/Švýc.

Kde sledovat MS ve florbale žen 2025 živě?

Zápasy MS ve florbale žen 2025 najdete v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.

Vstupenky na MS ve florbale žen v Brně a Ostravě

Pokud se na domácí šampionát chystáte osobně, vstupenky zakoupíte na na oficiálních stránkách českého florbalu. Podmínkou je účet ve Florbal ID. Ceny lístků jsou v rozmezí od 250 korun na zápasy v základních skupinách po 690 korun za play off.

Medailistky z posledních MS ve florbale žen

Mistrovství světa ve florbale žen dominuje Švédsko s 11 tituly, Finsko má 2 zlaté medaile a Švýcarsko 1. Česko má bronz z let 2011 a 2023.​

RokZlatoStříbroBronz
2023ŠvédskoFinskoČesko
2021ŠvédskoFinskoŠvýcarsko
2019ŠvédskoŠvýcarskoFinsko
2017ŠvédskoFinskoŠvýcarsko
2015ŠvédskoFinskoŠvýcarsko
