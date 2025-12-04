Program českých florbalistek na MS 2025
České florbalistky se ve skupině A postupně střetnou s Dánskem, Lotyšskem a Švýcarskem.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledky
|Sobota 6. prosince
|17:30
|Česko - Dánsko
|-
|Neděle 7. prosince
|16:45
|Lotyšsko - Česko
|-
|Pondělí 8. prosince
|17:00
|Česko - Švýcarsko
|-
Skupiny a systém MS ve florbale žen:
Mistrovství světa se zúčastní 16 týmů rozdělených do čtyř skupin. Elitní skupiny A a B tvoří nejlepší reprezentace podle žebříčku IFF, do skupiny C a D byl rozlosován zbytek kvalifikovaných zemí.
|Skupina A
|Skupina B
|Skupina C
|Skupina D
|Česko
|Finsko
|Austrálie
|Estonsko
|Dánsko
|Polsko
|Japonsko
|Německo
|Lotyšsko
|Slovensko
|Nizozemsko
|Singapur
|Švýcarsko
|Švédsko
|Norsko
|USA
- Ze skupin A a B postupuje do play-off všech osm týmů.
- Dva nejlepší celky z každé elitní skupiny jdou přímo do čtvrtfinále.
- Ze skupiny C a D postoupí dva nejlepší týmy, které půjdou do předkola play-off. Tam se hraje systémem A4-D1, B3-C2, B4-C1, A3-D2.
- Základní skupiny a předkolo play off hostí Brno (STAREZ Aréna Vodova), čtvrtfinále, semifinále a zápasy o medaile zamíří do Ostravy (Ostravar Aréna).
Program zápasů a tabulky na MS florbalistek:
Skupina A
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina B
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledky
|Sobota 6. prosince
|13:00
|Švédsko - Finsko
|-
|Sobota 6. prosince
|20:30
|Slovensko - Polsko
|-
|Neděle 7. prosince
|13:00
|Finsko - Slovensko
|-
|Neděle 7. prosince
|20:00
|Polsko - Švédsko
|-
|Pondělí 8. prosince
|13:45
|Polsko - Finsko
|-
|Pondělí 8. prosince
|20:00
|Švédsko - Slovensko
|-
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Polsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina C
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledky
|Sobota 6. prosince
|11:00
|Austrálie - Nizozemsko
|-
|Sobota 6. prosince
|20:00
|Japonsko - Norsko
|-
|Neděle 7. prosince
|13:30
|Austrálie - Japonsko
|-
|Neděle 7. prosince
|19:30
|Nizozemsko - Norsko
|-
|Pondělí 8. prosince
|13:00
|Nizozemsko - Japonsko
|-
|Pondělí 8. prosince
|19:00
|Norsko - Austrálie
|-
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
|Japonsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Norsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Nizozemsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Austrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina D
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledky
|Sobota 6. prosince
|14:00
|Singapur - USA
|-
|Sobota 6. prosince
|17:00
|Estonsko - Německo
|-
|Neděle 7. prosince
|10:00
|USA - Německo
|-
|Neděle 7. prosince
|16:30
|Estonsko - Singapur
|-
|Pondělí 8. prosince
|10:45
|Německo - Singapur
|-
|Pondělí 8. prosince
|16:00
|USA - Estonsko
|-
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
|Singapur
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Německo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Estonsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|USA
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Play off na MS ve florbale žen 2025
Předkolo play off
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledky
|Úterý 9. prosince
|11:00
|B3 - C2
|Úterý 9. prosince
|13:00
|B4 - C1
|Úterý 9. prosince
|16:00
|A4 - D1
|Úterý 9. prosince
|19:00
|A3 - D2
Čtvrtfinále
|Datum
|Čas
|Zápas
|Čtvrtek 11. prosince
|16:30
|A1 - B4/C1
|Čtvrtek 11. prosince
|19:30
|A2 - B3/C2
|Pátek 12. prosince
|16:00
|B1 - A4/D1
|Pátek 12. prosince
|19:00
|B2 - A3/D2
Semifinále
|Datum
|Čas
|Zápas
|Sobota 13. prosince
|16:00
|Semifinále 1
|Sobota 13. prosince
|19:00
|Semifinále 2
Zápas o 3. místo a Finále
|Datum
|Čas
|Zápas
|Neděle 14. prosince
|12:45
|O 3. místo
|Neděle 14. prosince
|16:00
|Finále
Nominace českých florbalistek na MS 2025
V nominaci kouče Lukáše Procházky je dvacet hráček. Jedenáct hraje domácí nejvyšší soutěž, devět působí v zahraničních klubech.
|Post
|Jméno
|Klub
|Brankářka
|Nikola Příleská
|Vítkovice
|Brankářka
|Jana Christianová
|Thorengruppen/Švéd.
|Obránkyně
|Michaela Mechlová
|Tatran Střešovice
|Obránkyně
|Karolína Stůjová
|Tatran Střešovice
|Obránkyně
|Vendula Beránková
|Vítkovice
|Obránkyně
|Sofie Gocová
|Lund/Švéd.
|Obránkyně
|Nela Jiráková
|Endre/Švéd.
|Obránkyně
|Denisa Ratajová
|Zug United/Švýc.
|Obránkyně
|Šárka Staňková
|Kalmarsund/Švéd.
|Útočnice
|Linda Fuchsová
|Tatran Střešovice
|Útočnice
|Barbora Husková
|Tatran Střešovice
|Útočnice
|Pavlína Bačová
|FBC Ostrava
|Útočnice
|Anna Brucháčková
|Bulldogs Brno
|Útočnice
|Karolína Klubalová
|Liberec
|Útočnice
|Nela Sikorová
|Vítkovice
|Útočnice
|Nikola Štekerová
|Chodov
|Útočnice
|Vanessa Rebecca Keprtová
|Lund/Švéd.
|Útočnice
|Michaela Kubečková
|Kalmarsund/Švéd.
|Útočnice
|Martina Řepková
|Zug United/Švýc.
|Útočnice
|Eliška Trojánková
|Chur/Švýc.
Kde sledovat MS ve florbale žen 2025 živě?
Zápasy MS ve florbale žen 2025 najdete v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.
Vstupenky na MS ve florbale žen v Brně a Ostravě
Pokud se na domácí šampionát chystáte osobně, vstupenky zakoupíte na na oficiálních stránkách českého florbalu. Podmínkou je účet ve Florbal ID. Ceny lístků jsou v rozmezí od 250 korun na zápasy v základních skupinách po 690 korun za play off.
Medailistky z posledních MS ve florbale žen
Mistrovství světa ve florbale žen dominuje Švédsko s 11 tituly, Finsko má 2 zlaté medaile a Švýcarsko 1. Česko má bronz z let 2011 a 2023.
|Rok
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|2023
|Švédsko
|Finsko
|Česko
|2021
|Švédsko
|Finsko
|Švýcarsko
|2019
|Švédsko
|Švýcarsko
|Finsko
|2017
|Švédsko
|Finsko
|Švýcarsko
|2015
|Švédsko
|Finsko
|Švýcarsko