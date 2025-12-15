„Bylo to opravdu krásné gesto. Je vidět, že Lara je hráčka s velkým srdcem,“ ocenila Kubečková. Pro pohár pro vicemistryně světa, který převzala z rukou prezidenta mezinárodní federace Filipa Šumana, ji pomohl vyzvednout na pódium prezident Českého florbalu Daniel Novák.
Tým jako kapitánka dovedla k historickému úspěchu, po minulém bronzovém mistrovství světa v Singapuru převzala pásku po Elišce Krupnové. O historický boj o zlato v zaplněné Ostravar Aréně připravil Kubečkovou natržený zadní stehenní sval ze závěru sobotního semifinále s Finskem, který krátce předtím rozhodla jedinou trefou zápasu.
„Bylo to hrozné. Ale není to o tom, jak holky hrály, spíš jsem si připadala taková bezmocná,“ přiznala. „Samozřejmě jsem se snažila holky podporovat a občas jim něco poradit. Ale nepřeji to nikomu, nebylo to moc příjemné.“
Už v sobotu večer měla jasno, že o finále kvůli zranění přijde. „Samozřejmě byly nějaké náznaky, ale nechtěli jsme se stresovat, dokud jsme to neviděli pod ultrazvukem. A ten to nakonec potvrdil, že finále hrát nebudu,“ uvedla.
Snažila se tak alespoň maximálně podpořit Nikolu Štekerovou, která ji nahradila v první formaci. „Stejně jako celou lajnu. Probraly jsme všechno, co jsme potřebovaly. Myslím si, že byla perfektně připravená už předtím, měla fantastický turnaj a myslím si, že tento zápas zvládla bravurně,“ ocenila.
Český tým trefil třikrát tyč a gólmanku Heiniovou nedokázal překonat ani jednou z 19 střel na branku. „Švýcarská obrana byla dobrá. Obětavě skákaly do bloků, měly fantastickou gólmanku. A nám chyběla trošku trpělivost, nějaká lehkost v zakončení. Bylo to často dost křečovité,“ litovala Kubečková.
I přesto ale věří, že tým má do budoucna velký potenciál. „Už teď jsme ukázaly, že přestože jsme mladý tým, tak jsme to zahrály, řekla bych, opravdu fantasticky. Holky hrají s velkou lehkostí a takovou mladickou drzostí na hřišti. Moc se mi to líbí a věřím, že nám to dál půjde podobně.“