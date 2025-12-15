Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti Švýcarkám sledovat coby divačka. „Bylo to náročné,“ přiznala po porážce 0:2. Při vyhlašování All Stars týmu si však užila i milý moment, kdy ji i s berlemi na pódium vyzvedla soupeřka Lara Heiniová, její bývalá spoluhráčka z Pixba Wallenstam.
Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili a pohár za druhé místo. | foto: ČTK

All stars tým florbalového šampionátu: zleva Isabelle Gerigová ze Švýcarska,...
Radost švýcarských florbalistek po gólu ve finále mistrovství světa.
Nástup českých florbalistek před finále mistrovství světa.
Česká brankářka Nikola Příleská inkasuje ve finále mistrovství světa.
„Bylo to opravdu krásné gesto. Je vidět, že Lara je hráčka s velkým srdcem,“ ocenila Kubečková. Pro pohár pro vicemistryně světa, který převzala z rukou prezidenta mezinárodní federace Filipa Šumana, ji pomohl vyzvednout na pódium prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Tým jako kapitánka dovedla k historickému úspěchu, po minulém bronzovém mistrovství světa v Singapuru převzala pásku po Elišce Krupnové. O historický boj o zlato v zaplněné Ostravar Aréně připravil Kubečkovou natržený zadní stehenní sval ze závěru sobotního semifinále s Finskem, který krátce předtím rozhodla jedinou trefou zápasu.

„Bylo to hrozné. Ale není to o tom, jak holky hrály, spíš jsem si připadala taková bezmocná,“ přiznala. „Samozřejmě jsem se snažila holky podporovat a občas jim něco poradit. Ale nepřeji to nikomu, nebylo to moc příjemné.“

Už v sobotu večer měla jasno, že o finále kvůli zranění přijde. „Samozřejmě byly nějaké náznaky, ale nechtěli jsme se stresovat, dokud jsme to neviděli pod ultrazvukem. A ten to nakonec potvrdil, že finále hrát nebudu,“ uvedla.

Snažila se tak alespoň maximálně podpořit Nikolu Štekerovou, která ji nahradila v první formaci. „Stejně jako celou lajnu. Probraly jsme všechno, co jsme potřebovaly. Myslím si, že byla perfektně připravená už předtím, měla fantastický turnaj a myslím si, že tento zápas zvládla bravurně,“ ocenila.

Kouč florbalistek o smutném stříbru: Brzy to přebolí. Na holky jsem strašně pyšný

Český tým trefil třikrát tyč a gólmanku Heiniovou nedokázal překonat ani jednou z 19 střel na branku. „Švýcarská obrana byla dobrá. Obětavě skákaly do bloků, měly fantastickou gólmanku. A nám chyběla trošku trpělivost, nějaká lehkost v zakončení. Bylo to často dost křečovité,“ litovala Kubečková.

I přesto ale věří, že tým má do budoucna velký potenciál. „Už teď jsme ukázaly, že přestože jsme mladý tým, tak jsme to zahrály, řekla bych, opravdu fantasticky. Holky hrají s velkou lehkostí a takovou mladickou drzostí na hřišti. Moc se mi to líbí a věřím, že nám to dál půjde podobně.“

