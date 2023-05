Stříbrný návrat krále. Nachlazení? Antibiotika? Krpálka nic nezastaví

Takhle rychlý návrat na vrchol po přechodu do nižší kategorie čekal asi málokdo. Na druhou stranu, kdo jiný by něco podobného mohl dokázat, než právě český obr?

Že byl na startu turnaje kvůli přechodu z nejtěžší kategorie až 78. judistou žebříčku? To skutečně nikoho neuchlácholilo.

„On je opravdová legenda tohoto sportu. V každém zápase vypadá, že už nemůže. Dostane dvě napomenutí a připadá vám, že je na konci sil. A pak vás zničehonic překvapí. Opravdový šampion,“ ocenili českého judistu i komentátoři Loretta Doyleová a Neil Adams v živém přenosu na stránkách Mezinárodní judistické federace.

I v Kataru to ukazoval.

Šampionát začal náročným soubojem s Italem Pirellim, kterého zdolal v prodloužení. Dostal ho na zem a díky držení získal ipon.

Stejně si poradil i s Brazilcem Goncalvesem a Maďarem Végem. Čtvrtfinále s Kazachem Šarchanem vlastně bylo nejjednodušší, skončilo za 44 sekund po krátkém boji na zemi.

„Když se s tím chlapem dostanete na zem, víte, že jste v maléru,“ smál se odborník Adams.

To semifinále bylo o dost těžší a dvaatřicetiletý Čech měl vlastně i trochu štěstí.

O postup musel znovu bojovat až v prodloužení. V něm si nepříjemný Ázerbájdžánec Kocojev dával na rozdíl od předchozích soupeřů velký pozor na boj na zemi. Sám naopak po minutě zaútočil a Krpálka hodil. Jenže chvat dokončil až ve chvíli, kdy měl hlavu na tatami.

A to je v současném judu zakázané.

„Já s tím pravidlem absolutně nesouhlasím, nelíbí se mi. Ale musíme to brát tak, jak to je. My závodníci s tím nic moc neuděláme,“ uvedl český judista.

Díky tomu získal ipon Krpálek a postoupil do finále.

Až v něm přišla po třech trestech od rozhodčí definitivní stopka, a nakonec i stříbrná tečka.

„I tak je opravdu unikátní, že se tak rychle dokázal vrátit na vrchol v kategorii, ze které vlastně pochází,“ prozradil komentátor Neil Adams. „Odešel z ní, protože potřeboval novou výzvu. V nejtěžší kategorii vyhrál všechno, tak se zase vrátil, aby měl další výzvu. A očividně ho to pořád baví.“

Přitom měl za sebou všechno, jen ne jednoduchou přípravu. Před šampionátem absolvoval jen lednovou Grand Prix v Portugalsku, kde skončil třetí. V únoru se v Paříži zranil, poranil si klíční kost a na pár týdnů úplně vypadl z tréninku.

Závěrečná příprava se naopak docela povedla, Krpálek byl nejprve v Gruzii, pak odjel na čtrnáct dní i do oblíbeného Japonska a všechno vypadalo zalité sluncem.

Jenže pak ho skolilo nachlazení.

Už na pražské tiskové konferenci měl nakřáplý hlas. Pár dní před vrcholem sezony se jeho stav ještě o něco zhoršil a musel sáhnout pro antibiotika.

Kouč Petr Lacina dokonce na místě Radiožurnálu řekl, že uvažovali, jestli Krpálka nakonec nenasadí do nejtěžší váhové kategorie, aby jeho tělu alespoň trochu ulevili a český obr nemusel shazovat pod 100 kilogramů.

„Nebyl na tom úplně dobře, proto jsme dokonce zvažovali, jestli v tom zdravotním stavu je schopen shodit závěrečných devět kilogramů, aby ho to úplně neodpálilo. Naštěstí dostal třídenní antibiotika a udělalo se mu lépe,“ prozradil Lacina.

Původní plán tak dodržel, otázkou bylo, jak ho shazování kil a nemoc oslabí. Vždyť místo ladění formy trávil poslední dny spíš v posteli.

„Je otázka, jak bude tělo fungovat, je to velká neznámá. Lukáš je srdcař, bojovník, dá do toho maximum. Abych to shrnul – buď vytuhne, nebo ne,“ usmál se Lacina.

Nevytuhnul a domů se vrací se stříbrem na krku.