Čeští curleři na mistrovství světa v Ottawě nepostoupí do play off

Čeští curleři na mistrovství světa v Ottawě po desátém z dvanácti zápasů základní fáze přišli o šanci na postup do play off. S bilancí tří výher a sedmi porážek se dělí o osmé místo, přičemž do vyřazovací části projde šest týmů. V pátek výběr pod vedením skipa Lukáše Klímy čekají závěrečné duely s Norskem a Skotskem, oba již mají play off jisté.