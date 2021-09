Sjezdař Rolenc získal na MS na divoké vodě v Bratislavě dvě zlaté

Devětadvacetiletý Rolenc měl dosud z MS již 29 medailí, počet zlatých v Bratislavě zvýšil na jedenáct. „Jízda sice měla drobnou chybu, ale zachránil jsem to tam a naštěstí jsem nenaboural do hrázky. Nakonec jsem s jízdou spokojený, jelikož tady na tom kanále je to opravdu těžké,“ uvedl Rolenc.

První skončil i v kategorii C2. „Vždycky se snažím, když má Rolda nějaký úspěch nebo neúspěch ze svého individuálního závodu, aby udržel emoce i do druhého závodu. Ale dneska byl tak zvláštně klidný - asi si ani neuvědomoval, že vyhrál,“ řekl Suchánek.

Kneblová nestačila mezi kajakářkami jen na Francouzku Lisu Vinetovou, Satková byla těsně pod stupni vítězů. Na kanoi Satková skončila za Kneblovou a vítěznou Italkou Cecilií Panatovou třetí. Ze čtyř českých finalistů na kajaku byl nejlepší pátý Adam Satke. Vyhrál Slovinec Nejc Znidarčič.