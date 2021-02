Startuje MS bobistů, Češi si chtějí ve dvojbobech vylepšit maximum

Původně se měl šampionát uskutečnit v Lake Placid, ale kvůli pandemii koronaviru byl přesunut do Altenbergu, jen kousek od německo-českých hranic.

Dvořák s Noskem si loni posunuli nejlepší výsledek ve dvojbobech na MS na 14. místo. Tentokrát by chtěli být výrazně výš. „Do desítky by to bylo fajn, to by bylo hezký,“ řekl Dvořák České televizi. „Musíme jezdit konzistentně až do konce. Tady je dráha technicky dost náročná, ale budeme bojovat,“ dodal.

V závodech uplynulého ročníku seriálu SP byl Dvořák ve dvojbobu dvakrát čtvrtý a do desítky se z dvanácti startů nevešel jen ve třech případech. Ne vždy se ale sešla na startu kompletní konkurence, a to především kvůli koronavirovým omezením.

Nejlepším výsledkem českého dvojbobu na MS je šesté místo, které vybojovali Jiří Džmura a Pavel Polomský v Iglsu v roce 1993 a stejný výsledek zopakovali Ivo Danilevič s Janem Stokláskou v roce 2008 právě v ledovém korytu v Altenbergu.



Jasným favoritem je třicetiletý Němec Francesco Friedrich, který bude útočit na sedmý světový titul v řadě. Mezi ženami obhajuje triumf Kaillie Humphriesová z USA, z pozice vítězky SP nastoupí Rakušanka Katrin Beierlová.

Na mistrovství světa se o pořadí rozhoduje ve čtyřech jízdách. Ženy pojedou v pátek a v sobotu, muži o víkendu. O týden později se pokusí Dvořák s posádkou atakovat desítku i ve čtyřbobech a na programu bude i skeleton s Annou Fernstädtovou.