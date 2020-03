Češi si díky výhře nad Švýcarskem zahrají na MS v bandy ve čtvrtfinále

Českému týmu se povedl vstup do duelu se Švýcary báječně, když už ve 2. minutě skóroval Jiří Doskočil. To bylo velmi důležité, protože díky hustému sněžení nebyla plocha hřiště ideální, hra po ledě byla značně komplikovaná, tempo nebylo závratné. V 9. minutě mohl stejný hráč přidat druhý gól, to se ale povedlo až ve 14. minutě Miroslavu Broklovi.

V úvodu druhého poločasu sněžení ustalo a to jakoby vlilo Švýcarům krev do žil. Ve 40. minutě snížil Patrick Mayer na 1:2. Jenže odpověď českého týmu na sebe nenechala čekat. O minutu později mu vrátil dvougólové vedení kapitán Petr Vršanský.

Soupeř se ale nevzdával a dál se snažil výsledek zkorigovat. Díky české obraně v čele s výborným brankářem Davidem Benechem se mu to ale nepovedlo. Naopak v předposlední minutě svým druhým gólem v zápase stanovil konečné skóre Miroslav Brokl.

„V prvním poločase jsme se zúčastnili mistrovství světa v odstraňování sněhu. Museli jsme neustále čistit led,“ smál se po podařeném duelu švédský kouč českého výběru Mikael Bratt. „Ale byl to dobrý zápas, hodně emotivní. A to i díky soupeři. Švýcaři se oproti předchozím šampionátům hodně zlepšili.“

Recept na úspěch vzešel podle českého kouče z rozboru pondělního duelu s Ukrajinou. „Rozhodli jsme se vsadit na protiútoky, což se ukázalo jako dobrá volba.“

Švýcaři prohráli v dalším zápase s Ukrajinou 1:4, což znamená, že už nemohou v tabulce český tým předstihnout. Ten skončí nejhůře čtvrtý a zahraje si tak ve čtvrtfinále s týmem z druhé skupiny.

Druhý pondělní duel s favorizovaným Maďarskem sice začal skvěle, když už ve 3. minutě otevřel skóre dalekonosnou střelou Jiří Doskočil. Jenže už v 10. minutě vedl soupeř 2:1 a to díky precizně zahraným rohům.

Češi se opět snažili o rychlé protiútoky, jenže po nepřesných přihrávkách se k míčku dostával soupeř, který dokázal z kontrů gólově trestat.

O čtvrtfinálovém soupeři českého týmu, který už má odehrány všechny zápas ve skupině, rozhodnou úterní zápasy.



Mistrovství světa v bandy, divize B Irkutsk, Rusko SKUPINA A Česko - Švýcarsko 4:1 Branky ČR: Brokl 2, Doskočil, Vršanský Česko - Maďarsko 1:5

Branka ČR: Doskočil Ukrajina - Švýcarsko 4:1

Nizozemsko - Ukrajina 2:2 SKUPINA B Lotyšsko - Somálsko 11:0 Japonsko - Mongolsko 1:2 Slovensko - Somálsko 8:0 Japonsko - Lotyšsko 1:2

Tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Maďarsko 3 3 0 0 15:3 6 2. Ukrajina 3 2 1 0 8:3 5 3. Česko 4 1 1 2 7:10 3 4. Nizozemsko 3 0 2 1 6:7 2 5. Švýcarsko 3 0 0 3 2:15 0