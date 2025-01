Čeští házenkáři na MS jistý postup neoslavili výhrou, padli s Německem

Nejlepší český střelec Dominik Solák dal sedm branek, hráčem utkání se stal náhradní německý gólman David Späth se 14 zákroky.

Český tým obsadil ve čtyřčlenné základní skupině A třetí místo, které jako poslední znamenalo postup. Do další části, šestičlenné osmifinálové skupiny, si přenesl jeden bod za remízu se Švýcarskem. Hlavní fázi rozehraje v úterý proti Itálii, ve čtvrtek nastoupí proti Tunisku a v sobotu proti obhájcům zlata domácím Dánům. Do čtvrtfinále projdou první dva celky, celá skupina se odehraje znovu v Herningu.

„Přijeli jsme sem s jedním cílem a to bylo postoupit do další fáze. Povedlo se, takže musím tým pochválit a pogratulovat mu,“ řekl v nahrávce pro média Sabaté. „Určitě jsme spokojeni s postupem. To byl cíl, s kterým jsme sem jeli. Můžeme si zahrát další tři zápasy na mistrovství světa, které nás mohou zase posunout,“ uvedla spojka Matěj Havran.

Češi získali jistotu postupu už po odpolední výhře Švýcarska nad Polskem. „Snažili jsme se ten zápas moc nesledovat, aby nás to nerozhodilo a mohli jsme se soustředit na nás. Chtěli jsme uhrát co nejlepší výsledek s Němci kvůli skóre do další skupiny, což se nám nakonec nepovedlo,“ konstatoval Havran.

Svěřenci kouče Sabatého, kteří nastoupil netradičně v modrých dresech, odehráli první poločas na hranici svých možností. Stejně jako v předchozích dvou duelech postavil pevnou defenzivu a za ní stála opora Mrkva. Český gólman v úvodu přestál dvě sedmičky, při první z nich vychytal klubového spoluhráče Zerbeho z Kielu.

Mrkvovu brankářskému kolegovi z německého celku Wolffovi se naproti tomu na opačné straně vůbec nedařilo, připsal si jen jeden zákrok a už v průběhu úvodního dějství přepustil místo pozdější hvězdě utkání Späthovi. Češi během první půle opakovaně vedli o dvě branky, favorit se ale pokaždé dotáhl. Pomohlo mu i několik sporných verdiktů španělských sudích, kteří byli k outsiderovi přísnější.

Ještě v 36. minutě dokázal nejlepší český střelec Solák srovnat na 13:13, pak už se ale projevila vyšší kvalita německého týmu. Jasný favorit si připsal dvě třígólové šňůry krátce po sobě a odskočil do rozhodujícího vedení 19:14.

Dominik Solák střílí na MS v Herningu během zápasu s Německem.

Český celek už neměl dostatek sil, aby pokračoval v pevné obraně a Němci závěr s přehledem dotáhli k poklidnému vítězství. Vzájemný zápas vyhráli posedmé za sebou a do osmifinálové fáze si přinesli plný počet čtyř bodů.

„Jsem neuvěřitelně pyšný na to, jak tým bojoval. Hráči bojovali po celých šedesát minut proti top týmu, jakým je Německo. Myslím, že první poločas byl z naší strany úžasný. V druhém poločase nám to zkomplikovala dvě vyloučení Zemana, hráči byli vyčerpaní. Nedokázali jsme udržet úroveň hry,“ řekl Sabaté.

„Jestli jsme hráli na limitu našich možností? V životě můžete vždy dělat věci lépe. Jsme v nějakém procesu, zápas od zápasu se zlepšujeme. Když to porovnáme s výkony, které jsme předváděli před rokem na Euru, tak dnes to bylo mnohem lepší. Budeme se snažit hrát stále lépe a dojít co nejdál,“ dodal osmačtyřicetiletý kouč.

Reprezentace startuje na mistrovství světa po dlouhých 10 letech a 17. příčce v roce 2015 v Kataru. Na velké akci postoupil ze základní skupiny poprvé po nezdarech na posledních dvou evropských šampionátech. Po mistrovství u týmu skončí trenér Sabaté, kterého nahradí dvojice Michal Brůna, Daniel Kubeš.